Соседи будут завидовать: как удвоить урожай помидоров с помощью банана

Даже обычные пищевые отходы могут стать эффективным удобрением.

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Подкормка помидоров в июне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Как сделать удобрение из банановой кожуры для помидоров

Почему настой улучшает рост и урожай

Июнь – именно тот месяц, когда нужно подкармливать помидоры, чтобы они хорошо росли и давали хороший урожай. И для этого не обязательно использовать дорогие удобрения, ведь их можно приготовить самостоятельно.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить помидоры для роста.

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Что может стать удобрением для помидоров

Автор канала "My Kitchen Tanja" на YouTube рассказала, что многие садоводы даже не догадываются, что обычные пищевые отходы могут стать эффективным удобрением. В частности — это банановая кожура.

По ее словам, банановая кожура содержит полезные микроэлементы, в частности калий, который особенно важен для плодовых растений.

"Все выбрасывают это, но используйте это с умом, и ваш сад буквально будет процветать", — подчеркнула она.

Как сделать удобрение из банановой кожуры для помидоров

Процесс приготовления удобрения из банановых корок чрезвычайно прост и не требует специальных условий.

Банановую кожуру нужно нарезать как можно мельче, ведь так она быстрее высвобождает калий. После этого ее следует поместить в банку и залить 0,5 л воды.

Смесь должна настаиваться несколько часов или всю ночь. В конце жидкость следует процедить от кожуры.

Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

Как использовать банановое удобрение для томатов

Полученное удобрение подходит для различных культур, но особенно эффективно для помидоров. Поливать растения им рекомендуется регулярно.

"Я поливаю органическим удобрением вокруг растения и поливаю его раз в неделю", — подчеркнула женщина.

Как подкармливать помидоры банановой кожурой – видео:

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Об источнике: канал "My Kitchen Tanja" на YouTube "My Kitchen Tanja" — канал на YouTube, автор которого родом из Сербии. Женщина делится разнообразными рецептами, лайфхаками и советами по уходу за растениями. На данный канал уже подписалось более 2,67 миллиона пользователей.

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