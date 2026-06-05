Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

Вы узнаете:
- Почему первая подкормка для моркови и свеклы так важна
- Чем подкормить эти корнеплоды после всходов
Главный секрет крупных и сладких корнеплодов — это не удобрения для корня, а крепкая ботва. Именно она формирует основу будущей моркови и свеклы, поэтому первая подкормка должна быть именно азотной.
Морковь удобряют, когда появляются 2–3 настоящих листочка. Делать это следует только на влажной земле — после дождя или полива, чтобы не обжечь нежные корешки, пишет УНИАН.
Для старта подходит аммиачная селитры или мочевина: 1 столовая ложка на 10 литров воды, поливать под корень. Есть и комплексные варианты — "Агрикола" №4 или "Нитроаммофоска", которые дают и азот для ботвы, и фосфор с калием для корнеплода. Разводить их нужно строго по инструкции.
Тем, кто не хочет химии, помогут народные средства:
- древесная зола — спичечная коробка на квадратный метр в междурядьях, после чего почву рыхлят и поливают;
- настой золы — стакан на 10 л воды, настаивать сутки, процедить и полить;
- настой птичьего помета — 1 часть на 15 частей воды, настаивать 3 дня, затем литр концентрата разводить в 10 л воды;
- настой крапивы — 2/3 емкости заполнить крапивой, долить водой, оставить на 10–14 дней, а затем пол-литра настоя развести в ведре (10 л) воды;
- йод — 20 капель на 10 л воды, поливать под корень.
Свеклу подкармливают по тем же правилам. Но важно не переборщить: избыток азота дает только большую ботву, а корнеплоды остаются мелкими и рыхлыми. Свежий навоз лучше не использовать — он провоцирует болезни и деформирует урожай.
Через 2–3 недели после первой подкормки делают вторую — уже с акцентом на калий и фосфор: зола, сульфат калия или монофосфат калия.
В середине лета, когда формируется корнеплод, проводят третью подкормку: снова калий и фосфор, но без азота. Именно тогда морковь и свекла становятся слаще и дольше хранятся.
Смотрите видео о том, чем поливать морковь для роста, сладости и защиты от вредителей:
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Об источнике: УНИАН
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