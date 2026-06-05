Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

Первую подкормку моркови можно проводить, когда у нее появятся 2–3 настоящих листочка.

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Какое удобрение лучше всего использовать в качестве первого для моркови и свеклы / Коллаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com



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Почему первая подкормка для моркови и свеклы так важна

Чем подкормить эти корнеплоды после всходов

Главный секрет крупных и сладких корнеплодов — это не удобрения для корня, а крепкая ботва. Именно она формирует основу будущей моркови и свеклы, поэтому первая подкормка должна быть именно азотной.

Морковь удобряют, когда появляются 2–3 настоящих листочка. Делать это следует только на влажной земле — после дождя или полива, чтобы не обжечь нежные корешки, пишет УНИАН.

Для старта подходит аммиачная селитры или мочевина: 1 столовая ложка на 10 литров воды, поливать под корень. Есть и комплексные варианты — "Агрикола" №4 или "Нитроаммофоска", которые дают и азот для ботвы, и фосфор с калием для корнеплода. Разводить их нужно строго по инструкции.

Тем, кто не хочет химии, помогут народные средства:

древесная зола — спичечная коробка на квадратный метр в междурядьях, после чего почву рыхлят и поливают;

настой золы — стакан на 10 л воды, настаивать сутки, процедить и полить;

настой птичьего помета — 1 часть на 15 частей воды, настаивать 3 дня, затем литр концентрата разводить в 10 л воды;

настой крапивы — 2/3 емкости заполнить крапивой, долить водой, оставить на 10–14 дней, а затем пол-литра настоя развести в ведре (10 л) воды;

йод — 20 капель на 10 л воды, поливать под корень.

Свеклу подкармливают по тем же правилам. Но важно не переборщить: избыток азота дает только большую ботву, а корнеплоды остаются мелкими и рыхлыми. Свежий навоз лучше не использовать — он провоцирует болезни и деформирует урожай.

Через 2–3 недели после первой подкормки делают вторую — уже с акцентом на калий и фосфор: зола, сульфат калия или монофосфат калия.

В середине лета, когда формируется корнеплод, проводят третью подкормку: снова калий и фосфор, но без азота. Именно тогда морковь и свекла становятся слаще и дольше хранятся.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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