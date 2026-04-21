Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Юрий Берендий
21 апреля 2026, 17:27
СБУ и Национальная полиция раскрыли в Одессе организованную группу с участием сотрудников ТЦК, которую подозревают в похищении людей и вымогательстве денег.
В СБУ раскрыли новые детали стрельбы и задержания военных ТЦК в Одессе / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • СБУ разоблачила преступную группу, в которую входили военные ТЦК и СП
  • Подозреваемые вымогали у гражданских денег, угрожая отправкой на фронт
  • Во время задержания военные ТЦК оказали сопротивление и пытались сбежать

В СБУ раскрыли подробности задержания военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы. Военных ТЦК обвиняют в вымогательстве денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией при поддержке руководства ВСУ и Сухопутных войск раскрыла в Одессе организованную преступную группу, в которую входили сотрудники местного ТЦК.

видео дня

По данным следствия, фигуранты вымогали деньги у граждан, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправкой на фронт в составе штурмовых подразделений. Установлено, что деньги у потерпевших вымогали непосредственно в служебном транспорте ТЦК, куда людей силой затаскивали.

"Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги. Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.

Также СБУ задокументировали, что группа действовала при участии местного служащего ТЦК, который подбирал потенциальных жертв, собирал информацию об их финансовом положении и передвижениях. После этого нападавшие отслеживали людей и совершали нападения прямо на улицах или дорогах.

Для таких действий использовали два служебных микроавтобуса: в одном удерживали потерпевших, а из другого осуществляли наблюдение за обстановкой.

В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинском информационном пространстве обострилась дискуссия о возможном принудительном возвращении мужчин призывного возраста из стран ЕС. Поводом для этого стали заявления президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости работать над возвращением украинцев, выехавших за границу, в частности тех, кто сделал это с нарушением закона.

В то же время в течение последних шести месяцев Украина выполняет лишь минимальные показатели мобилизации, сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Параллельно в стране готовят реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предусматривается разделение их функций: социальное направление планируют отделить от процесса призыва, а структуры, отвечающие за мобилизацию, могут переформатировать в так называемые офисы призыва или комплектования.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация СБУ Одесса мобилизация в армию
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:10Война
Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

17:27Украина
Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:13Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Последние новости

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Реклама
16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

15:15

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Реклама
15:08

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

15:03

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

14:59

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

14:55

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

14:45

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

14:41

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

14:33

Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:20

Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

14:14

"Быть твоей мамой непросто": Бурмака показалась с единственной дочерью

14:09

Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

14:06

Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области

14:02

Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт

13:56

Почему нельзя выяснять отношения с людьми 22 апреля: какой церковный праздник

13:42

Стоит ли выращивать рассаду огурцов: плюсы, минусы и советы огородникамВидео

13:28

Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненыеФото

13:20

Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

13:15

Резкое изменение погоды в Ровно и области: синоптики предупреждают о заморозках

13:14

"Отказали ноги": Анатолий Анатолич показался на кресле колесном в США

13:14

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

13:14

Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделалаВидео

Реклама
12:50

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь КремльВидео

12:31

Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов

12:09

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФФото

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

11:58

Почему сливать масло в раковину опасно: куда девать жир после жарки

11:55

Дворник "дядя Саша" стал седьмой жертвой стрелка из Голосеево: его коту ищут хозяина

11:54

Загадка века: как современный человек появился на фото 1917 годаВидео

11:15

Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

11:03

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

10:53

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять