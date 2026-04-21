Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

СБУ и Национальная полиция раскрыли в Одессе организованную группу с участием сотрудников ТЦК, которую подозревают в похищении людей и вымогательстве денег.

В СБУ раскрыли новые детали стрельбы и задержания военных ТЦК в Одессе

О чем идет речь в материале:

СБУ разоблачила преступную группу, в которую входили военные ТЦК и СП

Подозреваемые вымогали у гражданских денег, угрожая отправкой на фронт

Во время задержания военные ТЦК оказали сопротивление и пытались сбежать

В СБУ раскрыли подробности задержания военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы. Военных ТЦК обвиняют в вымогательстве денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией при поддержке руководства ВСУ и Сухопутных войск раскрыла в Одессе организованную преступную группу, в которую входили сотрудники местного ТЦК.

По данным следствия, фигуранты вымогали деньги у граждан, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправкой на фронт в составе штурмовых подразделений. Установлено, что деньги у потерпевших вымогали непосредственно в служебном транспорте ТЦК, куда людей силой затаскивали.

"Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги. Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.

Также СБУ задокументировали, что группа действовала при участии местного служащего ТЦК, который подбирал потенциальных жертв, собирал информацию об их финансовом положении и передвижениях. После этого нападавшие отслеживали людей и совершали нападения прямо на улицах или дорогах.

Для таких действий использовали два служебных микроавтобуса: в одном удерживали потерпевших, а из другого осуществляли наблюдение за обстановкой.

В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинском информационном пространстве обострилась дискуссия о возможном принудительном возвращении мужчин призывного возраста из стран ЕС. Поводом для этого стали заявления президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости работать над возвращением украинцев, выехавших за границу, в частности тех, кто сделал это с нарушением закона.

В то же время в течение последних шести месяцев Украина выполняет лишь минимальные показатели мобилизации, сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Параллельно в стране готовят реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предусматривается разделение их функций: социальное направление планируют отделить от процесса призыва, а структуры, отвечающие за мобилизацию, могут переформатировать в так называемые офисы призыва или комплектования.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

