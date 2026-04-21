Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

Юрий Берендий
21 апреля 2026, 14:59обновлено 21 апреля, 15:54
В Одессе правоохранители задержали военнослужащих районного ТЦК и СП по подозрению в вымогательстве взятки у гражданского лица; начато служебное расследование.
Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню
В Одессе задержание активистов ТЦК переросло в перестрелку и погоню — все подробности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • СБУ задержала восьмерых военнослужащих одного из районных ТЦК и СП Одессы

  • Их подозревают в вымогательстве взятки у гражданского, имеющего официальную отсрочку от мобилизации

  • Глава Одесского областного ТЦК и начальник Пересыпского РТЦК и СП отстранены

21 апреля в Одессе Служба безопасности Украины провела задержание военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которое сопровождалось погоней и стрельбой на улицах города. Об этом сообщают местные издания "Думская" и "Суспільне".

По информации из открытых источников, к операции были привлечены спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

По данным источников "Суспільного", задержаны восемь представителей Пересипского ТЦК и один участковый полицейский, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов. При этом сообщается, что в результате инцидента погибших и раненых нет.

После задержания подозреваемые находились на земле лицом вниз. Официальные причины и детали происшествия пока не разглашаются, а для выяснения обстоятельств на место выехало руководство областного ТЦК.

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню
/ Скриншот

"Дополнительная информация будет предоставлена после официального уточнения", — заверили в пресс-службе Одесского ТЦК и СП.

По информации СМИ, перед этим они якобы на двух микроавтобусах устроили конфликт между собой на Михайловской площади.

Как сообщают источники "Думской", по предварительным данным, они силой посадили в автомобиль бывшего военного, имевшего официальную отсрочку от службы, и, угрожая оружием, требовали у него 30 тысяч долларов.

В транспортном средстве также нашли биты, кастеты, ножи и незарегистрированное огнестрельное оружие.

"Они действительно собирались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя их задержала. Им будет предъявлено обвинение в разбое", — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что потерпевший заранее обратился в СБУ, поскольку ранее уже имел проблемы с этими же военнослужащими ТЦК. Несмотря на предоставленные документы, в частности статус участника боевых действий, на него продолжали давить и заявляли, что все равно задержат.

Мужчина сделал вид, что соглашается передать деньги, но перед этим связался со спецслужбами, после чего и началась спецоперация.

Источники СМИ добавляют, что подобные случаи могли происходить и раньше, а задержанная группа действовала во взаимодействии с отдельными представителями полиции и работала с крупными суммами.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика

Реакция Одесского областного ТЦК и СП

В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП сообщили, что на данный момент подтверждено задержание военнослужащих одного из районных центров комплектования в Одессе правоохранительными органами.

Также отмечается, что руководство областного ТЦК полностью сотрудничает с уполномоченными органами для установления всех обстоятельств происшествия.

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню
/ Скриншот

"Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом. Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных", — говорится в сообщении.

Реакция командования Сухопутных войск ВСУ

В пресс-службе командования Сухопутных войск ВСУ сообщили, что после задержания сотрудниками внутренней безопасности СБУ военнослужащих групп оповещения Пересипского районного ТЦК в Одессе в Вооруженных силах начали служебное расследование.

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню
/ Скриншот

"Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины поручено провести служебное расследование по данному факту", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что любые нарушения закона, превышение полномочий или другие противоправные действия недопустимы и должны получить надлежащую правовую оценку. Также отмечено, что правоохранительным органам оказывается полная поддержка для проведения проверок и расследования.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних полугода Украина выполняет минимальные показатели мобилизации, отметил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

В то же время, по словам председателя подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета Анатолия Остапенко, страна все еще располагает достаточным мобилизационным ресурсом, в частности среди военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, поэтому вопрос снижения мобилизационного возраста пока не актуален.

Кроме того, в Украине могут ввести новые требования для военнослужащих ТЦК и СП — их обяжут носить жетоны с индивидуальными номерами и представляться при общении с гражданами. Это должно помочь отличать настоящих сотрудников от мошенников. Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №15176, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

