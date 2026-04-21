РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Оккупанты активизировали штурмовые действия по всей линии фронта в Харьковской области.

Россия активизировала наступление по всей линии фронта в Харьковской области

Кратко:

Россия резко усилила наступление по всей линии фронта в Харьковской области

Оккупанты активно наступают в районе Купянска и Волчанска

Враг стремится перехватить инициативу, но несет потери

Оккупационные войска РФ активизировали штурмовые действия по всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

Враг пытается оказать давление на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ к востоку от Оскола. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспильного".

"У нас в целом сейчас заметно рост активности россиян вдоль всей нашей зоны ответственности. И это касается и Южно-Слобожанского, и Купянского, почти всех, кроме Великобурлукского направления, потому что там спокойно. А на всех остальных и под Волчанском россияне наступают, и под Купянском у них сильное обострение", — говорит Трегубов.

По словам спикера, в самом Купянске зафиксировано около 10 активных позиций россиян, которые пытаются перехватить инициативу, но несут потери.

Купянск / Инфографика: Главред

Какова цель оккупантов в Харьковской области

Трегубов отмечает, что на данный момент войска РФ не ставят себе целью немедленный захват Купянска. Их основное намерение заключается в сокращении плацдарма украинских сил к востоку от реки Оскол. В то же время в перспективе оккупанты стремятся установить контроль над самим городом, а также над Купянском-Вузловым.

"Эта территория — это своего рода анклав, который находится в непосредственной близости от занятых россиянами позиций, что позволяет им довольно активно проводить инфильтрации. Но положительным моментом является то, что украинцы могут опираться на сам город Купянск и на Купянск-Вузловой и довольно эффективно атаковать наступающие силы с помощью БПЛА", — говорит Трегубов.

Несмотря на численное превосходство россиян и атаки с нескольких направлений, украинские силы успешно действуют в тылу и наносят удары по логистике противника. Как отметил военный, работа украинских БПЛА на этом участке фронта является довольно результативной.

Главред ранее писал, что российские войска усилили давление на Купянском направлении, пытаясь атаковать с северного и восточного направлений. В то же время, по словам Трегубова, существенных успехов оккупанты не имеют.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое.

Напомним, Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Волчанск / Инфографика: Главред

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

