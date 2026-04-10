ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

Армия РФ пыталась восстановить свой боевой потенциал, но ВСУ эффективно вытеснили часть вражеских сил.

ВСУ добиваются территориальных успехов в Харьковской области

Кратко:

Силы обороны Украины отбросили россиян в Харьковской области

Защитникам удалось восстановить контроль вблизи Великого Бурлука

Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии для 24 Канала объясняет, что иногда вражеские диверсионно-разведывательные группы занимают позиции в населенном пункте, и он формально считается захваченным. Это зависит от его размеров и от того, какие силы находятся рядом.

По его словам, на фронте часто из-за активного давления беспилотников одна из сторон теряет позиции — они могут быть уничтожены или отрезаны от логистики. После этого штурмовые группы заходят и занимают территорию.

"Так происходит у них, так происходит у нас. На этот раз ситуация сложилась не в пользу россиян", — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что оккупанты вблизи Великого Бурлука не вели интенсивных боевых действий, а пытались восстановить свои силы. Однако сделать это им не удалось. Украинские военные воспользовались моментом и эффективно вытеснили часть противника с позиций.

Купянск

Главред ранее писал, что интенсивность боевых действий со стороны российских войск в ближайшее время может возрасти. С приходом весны появились дополнительные возможности для проникновения личного состава врага на различных направлениях. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объясняет, что сейчас оккупанты концентрируют силы, чтобы впоследствии использовать их для более масштабных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска устанавливают для себя новые сроки по захвату крупных городов в Донецкой области, однако не располагают достаточными ресурсами для реализации этих планов.

Напомним, оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российским военным удалось продвинуться вблизи Петропавловки в Харьковской области и Ступочек на Донбассе.

Читайте также:

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

