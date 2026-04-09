ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу на фронте, используя беспилотные системы для срыва наступления РФ и постепенного укрепления позиций.

https://glavred.info/front/vsu-sryvayut-nastuplenie-rf-i-menyayut-balans-silna-fronte-rf-terpit-porazheniya-10755365.html Ссылка скопирована

ВСУ сорвали российское наступление: Сирский раскрыл подробности / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, Генштаб

Главное:

ВСУ удерживают стратегическую инициативу и не позволяют войскам РФ возобновить широкомасштабное наступление

Беспилотные силы остаются одним из ключевых факторов преимущества украинских войск

В то же время РФ также наращивает численность собственных беспилотных войск

Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют оккупационным войскам РФ возобновить широкомасштабное наступление.

Один из ключевых факторов преимущества ВСУ — беспилотные силы. Именно эти подразделения в настоящее время наносят наиболее массированный и эффективный урон по врагу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

видео дня

"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды", — отметил главнокомандующий.

Отмечается, что в марте по сравнению с февралем на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных украинскими подразделениями беспилотных систем.

В среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. При этом по итогам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля — это более 150 тысяч.

Александр Сырский / Главред - инфографика

В то же время и враг не стоит на месте.

"Согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты увеличили численность своих войск беспилотных систем (БпС) до 101 тыс. военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс. Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии", — добавил он.

На фронте дроны "Молния" массово заполняют небо уже наравне с FPV

Оккупанты существенно увеличили использование беспилотников типа "Молния". Их количество на некоторых участках фронта уже почти сравнялось с объемом запусков обычных FPV-дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал старший лейтенант Сил обороны с позывным"Алекс".

По его словам, враг постоянно модернизирует "Молнию", превращая ее в универсальный инструмент для ударов, разведки и даже перехвата украинских БПЛА.

дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Россия больше не имеет преимущества на поле боя

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Россия больше не имеет преимущества на поле боя. По его словам, после провала весеннего наступления и последних ударов по территории РФ ситуация изменилась не в пользу российской армии.

По словам генерала, несмотря на численное превосходство в войсках и технике, российские силы не смогли достичь значительных результатов. Зато украинские войска продемонстрировали постепенные успехи, которые превосходят достижения противника.

Петреус подчеркнул, что ключевым фактором стали инновации в использовании беспилотников. Именно благодаря дронам украинская армия смогла компенсировать нехватку ресурсов и наносить точечные удары по российским позициям и тылу. Он отметил, что это стало "настоящей гениальностью" украинских военных, которая позволила изменить баланс сил на фронте.

Россия больше не имеет преимущества на поле боя / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

РФ заявляет о больших планах на 2026 год, но терпит неудачи на ключевых направлениях

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на громкие заявления Кремля о планах на 2026 год, у российских войск нет реальных предпосылок для перелома на фронте. Практически на всех ключевых направлениях они терпят неудачи и не могут добиться существенного прогресса.

Враг пытается действовать инфильтрационными группами, однако украинские Силы обороны уничтожают их еще на подходе. Несмотря на постоянные попытки добиться успеха хотя бы на одном участке фронта, результатов это не приносит.

В то же время Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, в частности к востоку от Молодецкого, что позволило улучшить тактические позиции. Также зафиксированы контратаки вблизи Гришиного и Молодецкого, которые сорвали попытки врага закрепиться в районе.

Покровск / Инфографика: Главред

О личности: Александр Сырский Сирский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред