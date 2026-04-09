Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Кристина Трохимчук
9 апреля 2026, 06:00
Певица вышла на сольную прогулку.
Аллу Пугачеву засняли в Лимассоле
Аллу Пугачеву засняли в Лимассоле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева сделала редкое появление в одиночестве
  • Где сейчас находятся Максим Галкин и дети Примадонны

Известная певица Алла Пугачева неожиданно появилась на улицах Кипра в одиночестве. На видео, которое разместила в Instagram блогерка Элина Кузнецова, заметно, что артистка передвигается с трудом.

Примадонна решила прогуляться в одиночестве по вечернему Лимассолу, попав в поле зрения местных жителей и туристов. Как можно заметить на опубликованных кадрах, певица передвигалась без трости, которую недавно заметили у нее в руках. Без дополнительной поддержки Пугачева шла медленно и немного сгорбившись. Поклонники подозревают, что на трудности с ходьбой повлияли проблемы со здоровьем певицы.

Алла Пугачева - как выглядит сейчас
Алла Пугачева с тростью / фото: instagram.com, alin.ka_17

Несмотря на то что артистка явно намеревалась прогуляться в одиночестве, она не отказала в фотографии дочери блогерши. На снимке без фильтров можно рассмотреть, как сейчас выглядит Алла Пугачева. Несмотря на беспокойство поклонников, она сохранила доброжелательную улыбку.

Алла Пугачева свежее фото
Алла Пугачева новое фото / фото: instagram.com, elina_7708

Пока певица остается на Кипре в одиночестве. Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой отправился в США. Известный юморист уже опубликовал новые фотографии из путешествия — семья Примадонны наслаждается пребыванием в Нью-Йорке.

Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева, открыто выступившая против полномасштабного вторжения в Украину, окончательно обрывает связи со страной-агрессором. По сообщениям СМИ, певица приняла важное решение избавиться от своей последней недвижимости в Москве.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

