Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Певица вышла на сольную прогулку.

https://glavred.info/starnews/ele-hodit-neuznavaemuyu-pugachevu-zasnyali-v-odinochestve-na-ulicah-10755224.html Ссылка скопирована

Аллу Пугачеву засняли в Лимассоле

Вы узнаете:

Алла Пугачева сделала редкое появление в одиночестве

Где сейчас находятся Максим Галкин и дети Примадонны

Известная певица Алла Пугачева неожиданно появилась на улицах Кипра в одиночестве. На видео, которое разместила в Instagram блогерка Элина Кузнецова, заметно, что артистка передвигается с трудом.

Примадонна решила прогуляться в одиночестве по вечернему Лимассолу, попав в поле зрения местных жителей и туристов. Как можно заметить на опубликованных кадрах, певица передвигалась без трости, которую недавно заметили у нее в руках. Без дополнительной поддержки Пугачева шла медленно и немного сгорбившись. Поклонники подозревают, что на трудности с ходьбой повлияли проблемы со здоровьем певицы.

видео дня

Алла Пугачева с тростью

Несмотря на то что артистка явно намеревалась прогуляться в одиночестве, она не отказала в фотографии дочери блогерши. На снимке без фильтров можно рассмотреть, как сейчас выглядит Алла Пугачева. Несмотря на беспокойство поклонников, она сохранила доброжелательную улыбку.

Алла Пугачева новое фото

Пока певица остается на Кипре в одиночестве. Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой отправился в США. Известный юморист уже опубликовал новые фотографии из путешествия — семья Примадонны наслаждается пребыванием в Нью-Йорке.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева, открыто выступившая против полномасштабного вторжения в Украину, окончательно обрывает связи со страной-агрессором. По сообщениям СМИ, певица приняла важное решение избавиться от своей последней недвижимости в Москве.

Также Дэвид Аксельрод сделал редкое появление в публичном пространстве. В своем интервью он рассказал о причинах своего исчезновения с радаров публики и поделился сложностями пути защитника Украины, с которыми столкнулся после ранения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред