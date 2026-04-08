Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

Что нельзя делать 9 апреля. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

9 апреля церковь отмечает Чистый четверг. В этот день церковь почитает память святого преподомученика Вадима. Как сообщает Главред, он был родом из персидского города Вифлапата. В той местности он основал монастырь и вел монашескую жизнь.

Вадима схватили во время гонений на христиан. Также вместе с ним арестовали 7 учеников. Четыре месяца их подвергли жестким пыткам. Один из них не выдержал. Ему пообещали свободу в обмен на казнь Вадима. Он исполнил приказ, но не выдержал этого и покончил с собой.

Что можно делать 9 апреля

В этот день нужно заняться уборкой. Стоит очистить жилье от грязи и мусора.

В этот день нужно помолиться. У святых просят укрепления духа.

В этот день нужно посетить храм и исповедоваться.

В этот день нужно умыться и искупаться до рассвета. Это принесет здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 9 апреля

1. Нельзя 9 апреля ссориться. Иначе конфликты затянутся.

2. Нельзя 9 апреля давать деньги взаймы. Считается, что это может принести к финансовым трудностям.

3. Нельзя 9 апреля начинать новые важные дела. Иначе это может привести к неудачам.

4. Нельзя 9 апреля оставлять дверь открытой. Иначе негативная энергия может попасть в дом.

Приметы 9 апреля

Если в этот день туман, то будет хороший урожай.

Если в этот день зацвели одуванчики, то начинается настоящее весеннее потепление.

Если в этот день холодно, то лето будет засушливым.

Если в этот день ветрено, то будет богатый урожай.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

