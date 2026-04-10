Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2026, 03:30
Что можно делать 10 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.
Что нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день идет дождь
  • Почему нельзя печь паски в этот день
  • Можно ли мыть голову 10 апреля

10 апреля церковь отмечает Страстную пятницу. Как сообщает Главред, в этот день после ареста Иисуса Христа его повели на допрос к префекту Понтию Пилату. Тот подверг Сына Божьего жестким пыткам. Пилат планировал даже отпустить Иисуса и казнить реального преступника Варавву. Однако народ требовал, чтобы был казнен именно Иисус.

Тогда Сына Божьего распяли на кресте. Прямо в тот момент произошло сильное землетрясение. Смерть Иисуса считается несправедливой. Он искупил все грехи человечества.

Что можно делать в Страстную пятницу 10 апреля

  • В этот день можно красить яйца и готовить блюда к пасхальному столу. Но пробовать их не стоит.
  • В этот день нужно принести из церкви 12 горящих свечей. Предки верили, что если эти свечи догорят дома, то ближайший год будет счастливым и в достатке.
  • В этот день нужно помолиться. У Господа просят благополучия.
  • В этот день можно мыть голову и даже стричься. Личная гигиена не может быть грехом.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 10 апреля

1. Нельзя 10 апреля ссориться и злословить. Конфликты тяготят душу.

2. Нельзя 10 апреля вечером выходить из дома без надобности. В это время нужно уделить время молитве.

3. Нельзя 10 апреля заниматься тяжелым или грязным физическим трудом. Уборкой и стиркой нужно заниматься в Чистый четверг.

4. Нельзя 10 апреля печь паски. День неблагоприятный для подобного.

Приметы 10 апреля

  • Если в этот день тепло и солнечно, то лето будет ранним и сухим.
  • Если в этот день сильный и порывистый ветер, то май будет дождливым.
  • Если в этот день дождь, то год будет урожайным.
  • Если в этот день птицы активно щебечут, то погода будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

приметы
Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гороскоп на сегодня, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

