Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Инна Ковенько
23 мая 2026, 23:59
Рассказываем, как простое аптечное средство поможет надолго сохранить чистоту стекла.
Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья
Как помыть окна без разводов — что добавить в воду для мытья окон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как быстро помыть окна в домашних условиях
  • Каким раствором лучше мыть окна
  • Что добавлять в воду для мытья окон, чтобы не было разводов

Часто даже после тщательной мойки дорогими средствами уже через несколько дней на окнах снова появляется пыль и неприятные разводы. Но есть простой способ, который позволяет сохранить блеск надолго.

Главред расскажет, чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми в течение нескольких недель.

Что добавить в воду для мытья окон

Эксперты по уборке советуют добавить в воду глицерин — он создает на поверхности стекла тонкую невидимую пленку. Она работает как антистатик: пыли сложнее оседать, а микронеровности становятся менее заметными. Благодаря этому поверхность дольше остается прозрачной, пишет Новини.LIVE.

Еще один доступный компонент — нашатырный спирт. Он эффективно растворяет жирные пятна и помогает справиться со сложными загрязнениями. Если окна не слишком грязные, можно обойтись только глицерином, но для сильных пятен нашатырный спирт пригодится.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Как приготовить раствор

Для приготовления раствора вам понадобятся:

  • 2 л теплой воды;
  • 2-3 ст. л. глицерина;
  • 1 ст. л. нашатырного спирта.

Важно соблюдать пропорции: избыток глицерина может оставить жирные следы.

Как помыть окна без разводов

Сначала стоит очистить стекло мыльным раствором, чтобы удалить основной слой пыли. Затем нанесите приготовленное средство с помощью пульверизатора или губки, равномерно распределите его и вытрите сухой салфеткой из микрофибры. На поверхности останется тонкая пленка, которая защищает от грязи в течение нескольких недель. Важно после мытья не прикасаться к стеклу руками, ведь жир с кожи разрушает защитный слой.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Когда эффект может быть слабее

Если окна выходят на запыленную дорогу или находятся рядом с промышленной зоной, пленка может задерживать мелкую сажу. В таких условиях результат будет менее заметным, и процедуру придется повторять чаще.

Смотрите видео о том, как правильно мыть окна, чтобы не оставалось разводов:

@uberem.com А вы правильно моете окна?? А лучше заказать мытье окон, отдохнуть, а потом наслаждаться прозрачными окнами? Киев, Днепр, Одесса

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как указано на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
лайфхак уборка
