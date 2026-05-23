Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Часто даже после тщательной мойки дорогими средствами уже через несколько дней на окнах снова появляется пыль и неприятные разводы. Но есть простой способ, который позволяет сохранить блеск надолго.
Главред расскажет, чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми в течение нескольких недель.
Что добавить в воду для мытья окон
Эксперты по уборке советуют добавить в воду глицерин — он создает на поверхности стекла тонкую невидимую пленку. Она работает как антистатик: пыли сложнее оседать, а микронеровности становятся менее заметными. Благодаря этому поверхность дольше остается прозрачной, пишет Новини.LIVE.
Еще один доступный компонент — нашатырный спирт. Он эффективно растворяет жирные пятна и помогает справиться со сложными загрязнениями. Если окна не слишком грязные, можно обойтись только глицерином, но для сильных пятен нашатырный спирт пригодится.
Как приготовить раствор
Для приготовления раствора вам понадобятся:
- 2 л теплой воды;
- 2-3 ст. л. глицерина;
- 1 ст. л. нашатырного спирта.
Важно соблюдать пропорции: избыток глицерина может оставить жирные следы.
Как помыть окна без разводов
Сначала стоит очистить стекло мыльным раствором, чтобы удалить основной слой пыли. Затем нанесите приготовленное средство с помощью пульверизатора или губки, равномерно распределите его и вытрите сухой салфеткой из микрофибры. На поверхности останется тонкая пленка, которая защищает от грязи в течение нескольких недель. Важно после мытья не прикасаться к стеклу руками, ведь жир с кожи разрушает защитный слой.
Когда эффект может быть слабее
Если окна выходят на запыленную дорогу или находятся рядом с промышленной зоной, пленка может задерживать мелкую сажу. В таких условиях результат будет менее заметным, и процедуру придется повторять чаще.
