Рассказываем, как простое аптечное средство поможет надолго сохранить чистоту стекла.

Как помыть окна без разводов — что добавить в воду для мытья окон

Часто даже после тщательной мойки дорогими средствами уже через несколько дней на окнах снова появляется пыль и неприятные разводы. Но есть простой способ, который позволяет сохранить блеск надолго.

Что добавить в воду для мытья окон

Эксперты по уборке советуют добавить в воду глицерин — он создает на поверхности стекла тонкую невидимую пленку. Она работает как антистатик: пыли сложнее оседать, а микронеровности становятся менее заметными. Благодаря этому поверхность дольше остается прозрачной, пишет Новини.LIVE.

Еще один доступный компонент — нашатырный спирт. Он эффективно растворяет жирные пятна и помогает справиться со сложными загрязнениями. Если окна не слишком грязные, можно обойтись только глицерином, но для сильных пятен нашатырный спирт пригодится.

Как приготовить раствор

Для приготовления раствора вам понадобятся:

2 л теплой воды;

2-3 ст. л. глицерина;

1 ст. л. нашатырного спирта.

Важно соблюдать пропорции: избыток глицерина может оставить жирные следы.

Как помыть окна без разводов

Сначала стоит очистить стекло мыльным раствором, чтобы удалить основной слой пыли. Затем нанесите приготовленное средство с помощью пульверизатора или губки, равномерно распределите его и вытрите сухой салфеткой из микрофибры. На поверхности останется тонкая пленка, которая защищает от грязи в течение нескольких недель. Важно после мытья не прикасаться к стеклу руками, ведь жир с кожи разрушает защитный слой.

Когда эффект может быть слабее

Если окна выходят на запыленную дорогу или находятся рядом с промышленной зоной, пленка может задерживать мелкую сажу. В таких условиях результат будет менее заметным, и процедуру придется повторять чаще.

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире.

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

