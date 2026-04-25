Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Вы узнаете:
- Зачем засыпать соль в унитаз
- Как убрать запах из канализации в домашних условиях
- Чем отмыть налет в унитазе
Многие сталкиваются с неприятным запахом из слива. Он может появляться даже в новых трубах из-за застоя влаги, мелких засоров или остатков пыли и грязи. В таких случаях может помочь простое и проверенное средство, которое использовали еще наши бабушки.
Зачем сыпать соль в раковину и унитаз.
Зачем сыпать соль в раковину и унитаз
Соль обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Если насыпать ее в слив раковины или в унитаз и смыть теплой водой, она помогает растворить налет и мелкие загрязнения, которые накапливаются внутри труб. Благодаря этому исчезает источник запаха, а сама система становится чище. Важно использовать именно тёплую, а не горячую воду, чтобы не повредить керамику или пластиковые элементы, пишет Pixelinform.
Для заметного эффекта процедуру рекомендуем повторять ежедневно в течение нескольких дней. Это простой способ профилактики, который не требует дорогих средств или вызова мастера. Достаточно всего нескольких минут и горсти соли, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в ванной комнате.
О PixelInform
PixelInform – это сайт, посвященный стилю жизни, здоровому питанию, дому, садоводству и огородничеству. На сайте можно найти полезную, интересную и качественную информацию, которая поможет улучшить повседневную жизнь, благосостояние и здоровье.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред