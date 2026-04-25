Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

Воскресенье в Ровенской области будет ветреным и прохладным.

Прогноз погоды в Ровно и области на 26 апреля /Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

В воскресенье, 26 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и ветреная погода с кратковременными дождями.

По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, местами пройдут осадки. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровенской области 26 апреля

В воскресенье ночью столбики термометров будут держаться в пределах +3…+8 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +6 до +11 градусов.

Погода в Ровно 26 апреля

В Ровно ночная температура составит от +5 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет довольно ощутимым — 9–14 м/с, что может создавать дискомфорт при пребывании на открытом воздухе.

Предупреждение от синоптиков

Ровенские синоптики предупреждают, что в течение суток 26 апреля в городе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности — желтому. Жителям следует учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.

Как сообщал Главред, 25 апреля погоду во Львовской области будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой. День будет теплым, но ветреным.

На выходных в Харькове и области прогнозируются мокрый снег, заморозки и дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до -5 градусов.

В Житомирской области выходные 25–26 апреля пройдут под знаком контрастной весенней погоды. Температура будет колебаться от +3 градусов ночью до +17 градусов днем, а характер осадков и сила ветра будут меняться буквально в течение суток.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

