Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

В воскресенье, 26 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и ветреная погода с кратковременными дождями.
По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, местами пройдут осадки. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровенской области 26 апреля
В воскресенье ночью столбики термометров будут держаться в пределах +3…+8 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +6 до +11 градусов.
Погода в Ровно 26 апреля
В Ровно ночная температура составит от +5 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.
Западный и северо-западный ветер будет довольно ощутимым — 9–14 м/с, что может создавать дискомфорт при пребывании на открытом воздухе.
Предупреждение от синоптиков
Ровенские синоптики предупреждают, что в течение суток 26 апреля в городе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности — желтому. Жителям следует учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 25 апреля погоду во Львовской области будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой. День будет теплым, но ветреным.
На выходных в Харькове и области прогнозируются мокрый снег, заморозки и дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до -5 градусов.
В Житомирской области выходные 25–26 апреля пройдут под знаком контрастной весенней погоды. Температура будет колебаться от +3 градусов ночью до +17 градусов днем, а характер осадков и сила ветра будут меняться буквально в течение суток.
Читайте также:
- Ощутимое потепление придет в Житомирскую область, но радоваться рано: чем огорчит погода
- Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольскую область
- Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
