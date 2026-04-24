Путиниста Киркорова унизил французский бренд, но артисту все непочем.

Филипп Киркоров любитель бренда

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на популярный модный бренд Balenciaga.

Как пишут российские пропагандисты, французский бренд запретил скандальному артисту продавать вещи и аксессуары из любой своей коллекции из-за его поддержки террориста

Киркоров рассказал, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия занес его в черный список. "Я ничего не могу купить. Это тупо", — посетовал он.

Между тем Киркоров, которого унизил бренд на весь мир, все равно продолжает тратить свои российские рубли, покупая вещи Balenciaga.

"Они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Почему я должен себе отказывать в этом? Меня, наоборот, это раззадоривает. Мы найдем обходные пути. Мы же русские!" — подчеркнул знаменитость.

Ранее Главред рассказывал, ранее российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, показал Аллу Пугачеву в ее естественном виде.

Ранее также украинский известный кулинар Владимир Ярославский накормил принца Гарри, во время его неаносированного визита в Киев.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

