Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

Кратко:
- Какое меню разработал Владимир Ярославский
- Что вошло в меню принца Гарри
Украинский известный кулинар Владимир Ярославский накормил принца Гарри, во время его неаносированного визита в Киев.
Об этой новости Владимир сообщил на своей странице в Instagram.
Ярославский откровенно поделился своими чувствами. "Это принц Гарри. И вчера я готовил для него ужин. Честно? Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои яства я знакомлю человека с Украиной. И здесь или он почувствует страну по вкусу – или нет. И это полностью на мне", - говорит кулинар.
По словам Ярославского, его визит был незапланирован и времени на подготовку почти не было.
"Я знаю, что его мама, принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт – интересный факт, правда? А сам принц с детства любит простую еду. Поэтому решил не придумывать, а уходить от сердца и от корней", - говорит Ярославский.
Меню для принца Гарри
Меню вечера: украинский борщ на домашнем квасе, маринованная черемша, стрелки чеснока, органический укроп. "Все честно, все наше. А вино – от украинских производителей", - поделился шеф.
Сам принц сказал: "Путь к восстановлению не одолевают поодиночке. Поэтому я здесь – чтобы работать вместе с вами". И это чувствовалось в каждом моменте в тот вечер".
Ярославский добавляет, что тот вечер - больше, чем просто ужин. "Это возможность показать, какие мы на самом деле. Нам важно, чтобы об Украине знали и говорили в мире. Каждый может делать это по-своему. Я делаю это через кухню", - говорит он.
Принц Гарри приехал в Киев в третий раз. В этот раз - по приглашению Invictus Games, проекта, который с 2016 года поддерживает украинских ветеранов и военных на пути восстановления через адаптивный спорт. "Он сам основал Invictus Games в 2014-м и то, что он делает для Украины – это реально важно. И не для галочки, а по-настоящему", - подытожил Ярославский.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Владимир Ярославский
Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред