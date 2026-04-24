Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

Владимир Ярославский рассказал, чем он накормил принца Гарри.

https://glavred.info/starnews/borshch-i-forshmak-chem-yaroslavskiy-nakormil-princa-garri-v-kieve-10759220.html Ссылка скопирована

Ярославский накормил принца Гарри / Коллаж Главред, фото Instagram/yaroslavskyi_vova

Кратко:

Какое меню разработал Владимир Ярославский

Что вошло в меню принца Гарри

Украинский известный кулинар Владимир Ярославский накормил принца Гарри, во время его неаносированного визита в Киев.

Об этой новости Владимир сообщил на своей странице в Instagram.

видео дня

Ярославский откровенно поделился своими чувствами. "Это принц Гарри. И вчера я готовил для него ужин. Честно? Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои яства я знакомлю человека с Украиной. И здесь или он почувствует страну по вкусу – или нет. И это полностью на мне", - говорит кулинар.

Ярославский знакомил принца Гарри с гастро Украиной / Фото Instagram/yaroslavskyi_vova

По словам Ярославского, его визит был незапланирован и времени на подготовку почти не было.

"Я знаю, что его мама, принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт – интересный факт, правда? А сам принц с детства любит простую еду. Поэтому решил не придумывать, а уходить от сердца и от корней", - говорит Ярославский.

Меню для принца Гарри

Меню вечера: украинский борщ на домашнем квасе, маринованная черемша, стрелки чеснока, органический укроп. "Все честно, все наше. А вино – от украинских производителей", - поделился шеф.

Сам принц сказал: "Путь к восстановлению не одолевают поодиночке. Поэтому я здесь – чтобы работать вместе с вами". И это чувствовалось в каждом моменте в тот вечер".

Чем кормили принца Гарри / Фото Instagram/yaroslavskyi_vova

Ярославский добавляет, что тот вечер - больше, чем просто ужин. "Это возможность показать, какие мы на самом деле. Нам важно, чтобы об Украине знали и говорили в мире. Каждый может делать это по-своему. Я делаю это через кухню", - говорит он.

Принц Гарри приехал в Киев в третий раз. В этот раз - по приглашению Invictus Games, проекта, который с 2016 года поддерживает украинских ветеранов и военных на пути восстановления через адаптивный спорт. "Он сам основал Invictus Games в 2014-м и то, что он делает для Украины – это реально важно. И не для галочки, а по-настоящему", - подытожил Ярославский.

Принц Гарри / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Владимир Ярославский Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред