'Шахед' попал в хаб 'Укрпочты': возник пожар, часть посылок уничтожена

В ГСЧС сообщают, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.

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Удар по "Укрпочте" в Харькове / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Российский дрон попал в хаб "Укрпочты" в Харькове

Часть здания разрушена, произошел пожар на площади 1000 кв.м

Часть посылок уцелела, клиентам обещают компенсации

В понедельник, 8 июня, в Харькове в результате атаки российских дронов был частично уничтожен хаб "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, команда уже работает над восстановлением операций.

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"Сегодня у нас была тяжелая ночь. Шахед попал в наш хаб в Харькове. Он частично уничтожен, но главное, что все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову", — говорится в сообщении.

Он добавил, что, несмотря на значительные повреждения, большое количество посылок уцелело.

"Тем клиентам, чьи посылки, к сожалению, были уничтожены, мы обязательно компенсируем их стоимость", — отметил Смилянский.

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Последствия удара по Харькову

В то же время в ГСЧС заявили, что российские БПЛА нанесли удар по Холодногорскому району Харькова.

"Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв.м", — подчеркнули спасатели.

По предварительной информации, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Россияне могут усилить атаки

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял, что в ближайшие дни и месяцы враг может выйти на новый уровень воздушных атак на мирные города Украины.

"Важно понять, что россияне начали новый этап воздушного террора. Им действительно сейчас не удается реализовать свои планы на фронте. Поскольку они не способны ничего противопоставить нам на передовой, будут еще больше атаковать мирные и гражданские города", — подчеркнул он.

Атака дронов — последние новости Украины

Как сообщал Главред, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов предупреждал о новой угрозе в виде масштабных ударов дронами, которые РФ начала наносить для затруднения логистического сообщения между Харьковом и Сумами, в частности вблизи Богодухова.

Также мониторы заявили, что Россия существенно активизировала свою авиационную деятельность, подняв в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые могут наносить ракетные удары по территории Украины.

В то же время в Конотопе в результате атаки российских дронов повреждены жилые дома, под завалами оказался как минимум один человек, продолжается спасательная операция.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательное дело, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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