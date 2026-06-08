День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

История праздника началась более ста лет назад в США.

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День отца в Украине 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Когда в Украине будут отмечать День отца в 2026 году

Как появился праздник и что подарить папе

День отца — один из самых теплых семейных праздников, который напоминает о важности родительской любви, поддержки и заботы. В 2026 году этот день приобретает особое значение для украинцев, ведь тысячи отцов сейчас защищают страну, а многие семьи ждут своих родных домой.

Как появился День отца

История праздника началась более ста лет назад в США. В 1909 году жительница штата Вашингтон Сонора Смарт Додд предложила учредить отдельный день, посвященный отцам. Ее вдохновил собственный отец Уильям Смарт, который после смерти жены самостоятельно воспитал шестерых детей.

видео дня

Впервые День отца отметили 19 июня 1910 года. Спустя десятилетия праздник получил официальный статус, а затем распространился по всему миру. Сегодня Международный день отца отмечают в десятках стран, включая Великобританию, Францию, Японию, Нидерланды и Украину.

Какого числа День отца в Украине в 2026 году

Многих интересует, когда День отца в Украине в 2026 году. Праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

В 2026 году День отца приходится на 21 июня.

В Украине праздник официально был учрежден в 2019 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на то, что День отца не является официальным выходным, для многих семей это прекрасный повод собраться вместе и выразить благодарность самым близким людям.

Как отмечают День отца

Особых традиций у праздника нет. Одни семьи устраивают праздничный ужин, другие отправляются на природу или проводят день в кругу родных. Многие дети и взрослые поздравляют пап по телефону, отправляют теплые сообщения или делятся семейными фотографиями в социальных сетях.

В условиях войны День отца в Украине звучит особенно трогательно. Для многих детей это возможность написать письмо папе, который находится на фронте, или почтить память тех, кто уже не вернется домой.

Что подарить папе на День отца

Выбирая подарок на День отца, лучше ориентироваться на интересы и увлечения близкого человека. При этом самым ценным подарком часто становится внимание и время, проведенное вместе.

Среди популярных идей:

организовать семейный ужин;

устроить совместную прогулку или поездку;

вспомнить любимые семейные традиции;

помочь папе с домашними делами;

подарить полезную вещь, связанную с его хобби.

Иногда простые слова благодарности и заботы значат гораздо больше любого подарка.

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