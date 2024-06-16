Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

День отца в Украине отмечают 16 июня. В этот день важно поздравить одного из самых близких людей и мы вам в этом поможем.
Главред собрал поздравления с днем отца, который растрогают любого.
Поздравления с днем отца в прозе
Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух — сильным. Пусть цели исполняются, а семья оберегает и ценит.
***
Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!
Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!
Поздравления с днем отца в стихах
Папа, милый мой, родной,
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за всё благодарю!
***
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
В день отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
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