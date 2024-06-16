Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

Днем отца - прекрасный праздник, с которым нужно обязательно поздравить.

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Поздравления с Днем отца / Фото: Главред

День отца в Украине отмечают 16 июня. В этот день важно поздравить одного из самых близких людей и мы вам в этом поможем.

Главред собрал поздравления с днем отца, который растрогают любого.

Поздравления с днем отца в прозе

Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух — сильным. Пусть цели исполняются, а семья оберегает и ценит.

видео дня

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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

С днем отца картинки / Фото: Главред

Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!

Поздравления с днем отца в стихах

Папа, милый мой, родной,

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за всё благодарю!

***

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

С днем отца открытки / Фото: Главред

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

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Поздравления с днем отца в прозе от жены

​В день отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда.

Поздравления с днем отца своими словами / Фото: Главред

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

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