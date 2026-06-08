Страсть и поцелуи: жена Усика умилила нежностями с чемпионом

Вы узнаете:
- Екатерина Усик поделилась новыми фотографиями
- Чем занимается Александр Усик после боя
Жена украинского боксера Александра Усика поделилась милым моментом из их семейной жизни. В своем Instagram Екатерина Усик показала досуг пары после сложного боя с Рико Верховеном.
Чтобы восстановить силы и провести время вместе, супруги отправились в Испанию. Пара показалась на побережье, где прогуливалась и наслаждалась романтическими моментами.
Александр не сдерживал своего восхищения женой — на одном из видео он страстно целует ее, пока Екатерина пытается сделать селфи.
Также Екатерина нашла время и для личной фотосессии на берегу моря. Усик предстала в сдержанном образе — черная футболка, белые брюки и обычные вьетнамки сделали ее образ элегантным и уместным для пляжа.
Однако все хорошее когда-то заканчивается. Екатерина Усик опубликовала в сторис нежное фото с супругом из аэропорта. Александр Усик крепко прижал жену к себе — чтобы обнять хрупкую Екатерину, ему оказалось достаточно одной руки.
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О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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