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Страсть и поцелуи: жена Усика умилила нежностями с чемпионом

Кристина Трохимчук
8 июня 2026, 13:03
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Екатерина Усик опубликовала новое фото с супругом.
Александр Усик - жена Екатерина Усик
Александр Усик - жена Екатерина Усик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

  • Екатерина Усик поделилась новыми фотографиями
  • Чем занимается Александр Усик после боя

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась милым моментом из их семейной жизни. В своем Instagram Екатерина Усик показала досуг пары после сложного боя с Рико Верховеном.

Чтобы восстановить силы и провести время вместе, супруги отправились в Испанию. Пара показалась на побережье, где прогуливалась и наслаждалась романтическими моментами.

видео дня
Александр Усик на отдыхе
Александр Усик на отдыхе / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Александр не сдерживал своего восхищения женой — на одном из видео он страстно целует ее, пока Екатерина пытается сделать селфи.

Александр Усик целует жену
Александр Усик целует жену / скрин из видео

Также Екатерина нашла время и для личной фотосессии на берегу моря. Усик предстала в сдержанном образе — черная футболка, белые брюки и обычные вьетнамки сделали ее образ элегантным и уместным для пляжа.

Екатерина Усик на пляже
Екатерина Усик на пляже / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Однако все хорошее когда-то заканчивается. Екатерина Усик опубликовала в сторис нежное фото с супругом из аэропорта. Александр Усик крепко прижал жену к себе — чтобы обнять хрупкую Екатерину, ему оказалось достаточно одной руки.

Александр Усик с женой в аэропорту
Александр Усик с женой в аэропорту / скрин из Instagram
Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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