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РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Анна Ярославская
8 июня 2026, 09:46
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Три человека получили осколочные ранения после удара по остановочному комплексу. Двое из них - в тяжелом состоянии.
Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
В Одессе осколочные ранения получили водитель и две женщины / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, прокруатура

Кратко:

  • Российская армия атаковала Одессу и область с применением БПЛА
  • Пострадали три человека на остановке общественного транспорта
  • Повреждена энергетическая инфраструктура и жилой дом в области

Российская оккупационная армия атаковала Одессу и область. Есть разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали люди.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одессе на остановке общественного транспорта пострадали три человека. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое.

видео дня

На месте происшествия поврежден остановочный комплекс и несколько маршрутных такси.

Позже Кипер уточнил, что одна из пострадавших - женщина 1961 года рождения. Она получила множественные осколочные ранения. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса
  • Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 8 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, прокруатура, Суспільне Одеса

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате утренней атаки на город пострадали две женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутки.

"Изуродован транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт", - написал он.

В Черноморске зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Также под удар оккупантов попала энергетическая инфраструктура Одесской области.

"В результате вражеской атаки на юге региона повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением более тысячи потребителей. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения", - сообщил Кипер.

В ДТЭК подтвердили удар по энергетическому объекту в Одесской области.

Из-за повреждения оборудования временно без света остаются более 1 тыс. семей в регионе.

враг атаковал энергетический объект ДТЭК
Враг атаковал энергетический объект ДТЭК / t.me/dtek_ua

​Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома.

"Наши бригады уже работают на месте: осматривают оборудование, разбирают завалы и начинают восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Отключение света в Одессе сегодня

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Где найти пункт несокрушимости?

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 8 июня российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удар по жилому сектору города.

Известно, что в результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек. В то же время трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.

8 июня в Харькове в результате атаки российских дронов был частично уничтожен хаб "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. По его словам, команда уже работает над восстановлением операций.

Часть здания разрушена, произошел пожар на площади 1000 кв.м. Несмотря на значительные повреждения, большое количество посылок уцелело. Клиентам обещают компенсации.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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