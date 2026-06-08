Доходы падают: на сколько снизилась средняя зарплата в Полтавской области

Появились данные о том, в каких сферах жители Полтавской области зарабатывают больше всего и меньше всего.

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Средняя зарплата в Полтавской области изменилась / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Средняя зарплата в Полтавской области снизилась

Самые высокие зарплаты в Полтавской области получают работники добывающей промышленности

Меньше всего зарабатывают работники сферы образования, здравоохранения и искусства

В Полтавской области снизилась средняя заработная плата. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Полтавской области. В апреле 2026 года работники различных сфер в Полтавской области получали в среднем 24963 гривны.

Месяцем ранее, в марте текущего года, в области средняя зарплата была на 303 гривны выше. Несмотря на эти показатели, в некоторых сферах средние зарплаты все же растут.

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Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты в Полтавской области в сферах добывающей промышленности и разработки карьеров (36 385 гривен), финансовой и страховой деятельности (36 002 гривны) и информации и телекоммуникаций (34 944 гривны).

Кому платят меньше всего

Зарплаты в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха, образования, здравоохранения и оказания социальной помощи остаются самыми низкими в Полтавской области. Работники получают менее 18 300 гривен ежемесячно.

Где растут зарплаты

Несмотря на общую тенденцию к снижению средней зарплаты, в сферах строительства, профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления и обороны оплата труда выросла.

Могут ли в этом году повысить зарплаты украинцам

Главред писал, что, по словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, в 2026 году 56% работодателей планируют увеличить зарплаты работникам.

Размер повышения составит в среднем 10-20%. При этом работодатели все активнее рассматривают возможность трудоустройства ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников старше 60 лет и молодежи без опыта.

Зарплаты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 гривен, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза.

Ранее стало известно, что в течение следующих трех лет в Украине ожидается постепенный рост средней заработной платы до более чем 44 тысяч гривен. Правительство также прогнозирует постепенное замедление инфляции в течение этого периода.

Накануне сообщалось, что в апреле 2026 года средняя заработная плата в Тернопольской области уменьшилась на 4,4% по сравнению с мартом и составила 22 490 гривен.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины — национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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