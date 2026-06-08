Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Поездка пройдет без происшествий: что делать, когда закачивает в транспорте

Анна Косик
8 июня 2026, 16:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Специалист объяснила, действительно ли работает популярный в соцсетях лайфхак.
пластырь, дорога
Лайфхак с пластырем работает не всегда / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

  • Помогает ли пластырь на пупке от укачивания
  • Как предотвратить укачивание в транспорте

Лето — сезон отпусков, и обычно дорога из дома до места отдыха занимает от нескольких часов до нескольких дней. За это время многих людей укачивает в транспорте, из-за чего отпуск нередко начинается с воспоминаний о плохом самочувствии.

Однако Главред узнал, что в сети активно обсуждают лайфхак от укачивания. Пользователи утверждают, что избежать головокружения и тошноты помогает обычный пластырь.

видео дня

Им якобы нужно заклеить пупок на время дороги. Действительно ли это работает, в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала врач-педиатр Анастасия Шелевицкая.

"Может быть так, что пластырь для ребенка является отвлекающим фактором, если родители об этом говорят. Что это значит? Одним из хороших отвлекающих факторов является разговор во время поездки. Поощрение ребенка смотреть в окно и подобные игры снижают вероятность того, что ребенка укачает", — пояснила Шелевицкая.

Поэтому именно обсуждение наличия пластыря может спасти ребенка от укачивания, но разницы, куда его наклеивать, нет.

Что действительно поможет от укачивания

Педиатр советует во время путешествия и взрослым, и детям восстанавливать связь с реальными органами чувств. Для этого стоит ограничить использование планшета или телефона, а также чтение книг.

Смотрите видео о лайфхаке от укачивания:

Читайте также:

О персоне: Анастасия Шелевицкая

Анастасия Шелевицкая — детский врач, консультант по грудному вскармливанию. В соцсетях делится полезными советами по развитию и уходу за детьми. В Instagram у нее более 40 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
транспорт лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА: к чему публично призвал Туск

Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА: к чему публично призвал Туск

16:23Политика
Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

16:08Экономика
"Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского

"Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского

15:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Последние новости

16:48

Следы от пальцев исчезнут моментально: крутое домашнее средство для поверхностей

16:25

"Полежав минут 40 на обочине": Макаревич попал под обстрел в Израиле

16:23

Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА: к чему публично призвал Туск

16:18

Гороскоп на завтра, 9 июня: Водолеям — прибыль, Рыбам — радость

16:08

Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
16:03

Поездка пройдет без происшествий: что делать, когда закачивает в транспорте

15:51

Как выглядеть длинноногой моделью в обычных джинсах: три секрета стилистовВидео

15:35

"Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского

15:29

Требовал деньги у семей пропавших бойцов: полиция разоблачила псевдоволонтера

Реклама
14:59

Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: что добавить в воду во время варки

14:37

Доходы падают: на сколько снизилась средняя зарплата в Полтавской области

14:05

"Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину

13:55

Как бензин с биоэтанолом влияет на двигатель авто: нюансы, которые следует знатьВидео

13:51

Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

13:47

Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом

13:15

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаВидео

13:03

Страсть и поцелуи: жена Усика умилила нежностями с чемпионом

13:01

День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

12:46

ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

12:09

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

Реклама
11:56

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

11:08

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:02

Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много водыВидео

11:02

"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сынаВидео

10:17

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФФото

09:54

Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

09:46

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненыеФото

09:27

Неделя абсолютных счастливчиков: 5 знаков зодиака, которым повезет с 8 по 14 июня

08:55

"Шахед" попал в хаб "Укрпочты": возник пожар, часть посылок уничтоженаФото

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

08:42

Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

07:57

Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

07:05

Визит Абрамовича в Киев: Зеленский раскрыл тайную цель олигархаФото

06:23

Памятник Булгакову стал вопросом безопасности: Казанский объяснил почемумнение

05:55

"Готова использовать ребенка": Меган Маркл бросила вызов Кейт Миддлтон

05:10

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

04:41

Настоящие сокровища СССР: какие привычные сейчас вещи очень ценились в советские времена

Реклама
03:40

Только прямое подключение: какие 5 устройств "не дружат" с USB-хабами

03:11

Вместо русского "вешают лапшу": какое украинское выражение звучит лучше всего

02:22

Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

01:23

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

00:25

Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожайВидео

07 июня, воскресенье
22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять