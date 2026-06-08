Поездка пройдет без происшествий: что делать, когда закачивает в транспорте

Специалист объяснила, действительно ли работает популярный в соцсетях лайфхак.

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Лайфхак с пластырем работает не всегда / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

Помогает ли пластырь на пупке от укачивания

Как предотвратить укачивание в транспорте

Лето — сезон отпусков, и обычно дорога из дома до места отдыха занимает от нескольких часов до нескольких дней. За это время многих людей укачивает в транспорте, из-за чего отпуск нередко начинается с воспоминаний о плохом самочувствии.

Однако Главред узнал, что в сети активно обсуждают лайфхак от укачивания. Пользователи утверждают, что избежать головокружения и тошноты помогает обычный пластырь.

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Им якобы нужно заклеить пупок на время дороги. Действительно ли это работает, в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала врач-педиатр Анастасия Шелевицкая.

"Может быть так, что пластырь для ребенка является отвлекающим фактором, если родители об этом говорят. Что это значит? Одним из хороших отвлекающих факторов является разговор во время поездки. Поощрение ребенка смотреть в окно и подобные игры снижают вероятность того, что ребенка укачает", — пояснила Шелевицкая.

Поэтому именно обсуждение наличия пластыря может спасти ребенка от укачивания, но разницы, куда его наклеивать, нет.

Что действительно поможет от укачивания

Педиатр советует во время путешествия и взрослым, и детям восстанавливать связь с реальными органами чувств. Для этого стоит ограничить использование планшета или телефона, а также чтение книг.

Смотрите видео о лайфхаке от укачивания:

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О персоне: Анастасия Шелевицкая Анастасия Шелевицкая — детский врач, консультант по грудному вскармливанию. В соцсетях делится полезными советами по развитию и уходу за детьми. В Instagram у нее более 40 тысяч подписчиков.

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