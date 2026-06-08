Только не 'безымянный': как назвать палец для обручального кольца на украинском

В украинском языке существует несколько мелодичных названий для четвертого пальца руки.

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Как называется безымянный палец на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как на украинском языке называется безымянный палец

Какие еще есть интересные варианты названий

В повседневной речи мы привыкли называть четвертый палец руки "безымянным", не задумываясь, что это калька с русского языка. В украинском языке этот палец имеет несколько самобытных и благозвучных названий.

Главред расскажет, как на украинском языке можно назвать безымянный палец.

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Как на украинском языке назвать безымянный палец

Слово "безіменний" на самом деле является прямым заимствованием из русского языка ("безымянный"). На украинском же правильно называть этот палец "підмізинним", говорится в Толковом словаре украинского языка. Именно так его определяют медицинские и анатомические словари.

Кроме того, в языковой практике можно встретить и слово "примізинний" или "примізинець". Оно также происходит от положения пальца рядом с мизинцем. Хотя этот вариант менее распространен в современных словарях, он вполне соответствует нормам.

Обручковий и персневий

Четвертый палец руки имеет особое значение в культуре, ведь именно на нем традиционно носят обручальное кольцо. Отсюда происходят названия "обручковий", "перстневий", "перстеневий", "перстенець".

Кризенець

В разных регионах Украины существуют свои названия этого пальца. Например, в полесских говорах распространено слово "кризенець".

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Об источнике: СУМ Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

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