ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

Кратко:
- Эксперт прогнозирует обострение ситуации в Донецкой области
- Константиновка может оказаться под угрозой уже летом
Ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается крайне напряженной. Уже в ближайшие месяцы ВСУ могут покинуть один из ключевых населенных пунктов. Об этом заявил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец в Facebook.
По его словам, речь идет о Константиновке, где критический момент может наступить уже в разгар лета.
"Я хотел бы ошибиться, но, похоже, в течение июня-июля Украина потеряет Константиновку", — написал аналитик.
В то же время Машовец не стал вдаваться в детали и писать о причинах такого развития событий. Однако он заверил, что подробный разбор ситуации на этом направлении обнародует совсем скоро.
"Подробнее в ближайшем обзоре", — подытожил он.
Ситуация в Константиновке
Аналитики DeepState заявляли, что российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.
В частности, оккупационные подразделения активизировали наступательные действия к югу от Ильиновки.
"В случае установления контроля над этим районом противник сможет расширить возможности для переброски пехоты и проведения инфильтрационных операций в направлении Константиновки", — добавляют аналитики.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления.
Украинский военнослужащий с позывным "Аякс" говорил, что с начала весны российская армия усилила наступательные действия на Александровском направлении. Оккупационные силы продолжают концентрировать личный состав на ранее занятых позициях и предпринимают попытки продвинуться вглубь украинской обороны.
В то же время заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин отметил, что хотя разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность войск РФ, для освобождения территорий этого недостаточно.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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