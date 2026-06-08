ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

Критический момент может наступить в разгар лета.

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Украина может потерять Константиновку / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Кратко:

Эксперт прогнозирует обострение ситуации в Донецкой области

Константиновка может оказаться под угрозой уже летом

Ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается крайне напряженной. Уже в ближайшие месяцы ВСУ могут покинуть один из ключевых населенных пунктов. Об этом заявил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец в Facebook.

По его словам, речь идет о Константиновке, где критический момент может наступить уже в разгар лета.

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"Я хотел бы ошибиться, но, похоже, в течение июня-июля Украина потеряет Константиновку", — написал аналитик.

В то же время Машовец не стал вдаваться в детали и писать о причинах такого развития событий. Однако он заверил, что подробный разбор ситуации на этом направлении обнародует совсем скоро.

"Подробнее в ближайшем обзоре", — подытожил он.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация в Константиновке

Аналитики DeepState заявляли, что российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.

В частности, оккупационные подразделения активизировали наступательные действия к югу от Ильиновки.

"В случае установления контроля над этим районом противник сможет расширить возможности для переброски пехоты и проведения инфильтрационных операций в направлении Константиновки", — добавляют аналитики.

DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления.

Украинский военнослужащий с позывным "Аякс" говорил, что с начала весны российская армия усилила наступательные действия на Александровском направлении. Оккупационные силы продолжают концентрировать личный состав на ранее занятых позициях и предпринимают попытки продвинуться вглубь украинской обороны.

В то же время заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин отметил, что хотя разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность войск РФ, для освобождения территорий этого недостаточно.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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