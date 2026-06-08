В Украине будут жестче наказывать нарушителей ПДД и введут санкции - Свириденко

Ключевые тезисы Свириденко:
- Ответственность для водителей, часто нарушающих ПДД, ужесточат
- Обновят систему фиксации нарушений
- Решение согласуют с обществом
В Украине планируют ужесточить ответственность для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко.
По словам главы правительства, в настоящее время готовится комплекс решений, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди водителей.
Среди основных предложений:
- ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности превышение скорости;
- введение более жестких санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;
- совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
- законодательное регулирование использования легкого персонального электротранспорта.
Свириденко отметила, что окончательные решения будут доработаны с учетом позиции общества. Она подчеркнула, что государство должно сделать все возможное для предотвращения трагедий на дорогах.
"Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах", — отметила она.
Новая система штрафов для водителей - объяснение эксперта
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал Главреду, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, однако ее механизм еще обсуждается. По его словам, один из вариантов — начисление баллов после вступления в силу постановления об административных правонарушениях. В то же время остается нерешенным вопрос автоматической фиксации нарушений.
"Спорный вопрос, который требует обсуждения и все-таки решения — это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю", — отметил он.
Поэтому, как отметил Белошицкий, предлагается не начислять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные автоматическими системами, а полная автоматизация пока требует доработки.
Смертельное ДТП в Киеве - что известно
Напомним, в Киеве 5 июня автомобиль Mercedes въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего погибли как минимум четыре человека, еще трое получили травмы. По информации Офиса генпрокурора, среди погибших — 12-летний мальчик, а также двое мужчин и женщина. Водителя госпитализировали после деблокирования из автомобиля.
Впоследствии стало известно, что водитель 38 раз нарушал ПДД, преимущественно за превышение скорости. Часть нарушений была зафиксирована в 2025 году, также он уже совершал ДТП ранее.
Как сообщал Главред, в результате ДТП 5 июня погиб ученик Киевской вальдорфской школы "София" Григорий Глушич. Мальчик недавно закончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.
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О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
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