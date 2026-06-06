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Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2026, 15:12обновлено 6 июня, 15:56
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В результате аварии погибли четыре человека, ещё трое получили тяжёлые травмы.
авария в Киеве
В Киеве произошло ДТП со смертельным исходом / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция

Что известно:

  • 5 июня в Киеве произошла смертельная авария
  • В результате ДТП погибли 4 человека
  • Водителю вручено уведомление о подозрении

В Киеве мужчина устроил смертельное ДТП. В результате 5 июня оборвалась жизнь четырех человек, среди которых был ребенок. Уже известно, что этот водитель 38 раз нарушал правила дорожного движения. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Большинство нарушений касались превышения скорости. 18 нарушений были зафиксированы в течение 2025 года. В этом году водитель Mercedes-Benz C300 совершил ДТП без пострадавших в марте этого года.

видео дня

"Обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще трое человек получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вытащили из полностью разбитого транспортного средства", — отметил Белошицкий.

За превышение скорости предусмотрен штраф в размере 340 грн.

"Достаточно ли этого, чтобы нарушитель больше так не поступал в будущем? Во многих странах мира, помимо штрафов за конкретные правонарушения, действуют механизмы, позволяющие реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя. Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя!" — написал он.

Он подчеркнул необходимость внедрения такого механизма в Украине.

  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція
  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція
  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція

Водителю предъявлено подозрение

В Офисе генерального прокурора сообщили, что водителю, совершившему ДТП со смертельным исходом, предъявлено подозрение. В настоящее время он находится под охраной в больнице с травмами, не представляющими угрозы для его жизни.

Удалось установить, что на момент аварии мужчина был трезвым. Также было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

авария в Киеве
Водителю вручили уведомление о подозрении / фото: Офис генерального прокурора

Авария в Киеве 5 июня - подробности

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 июня, в Киеве автомобиль на бешеной скорости въехал в подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского около 17:30.

Предварительно, в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы, отмечали правоохранители. Среди погибших есть 12-летний мальчик.

Известно, что за рулем был 49-летний житель Херсонской области. Его извлекли из разбитого автомобиля и передали медикам.

Сколько зафиксировано нарушений ПДД в 2026 году

Только в период с 1 января по 5 июня этого года полицейские зафиксировали 1 055 432 административных правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Еще 1 730 364 нарушения были зафиксированы в автоматическом режиме.

ДТП в Украине — новости по теме

Как писал ранее Главред, под Киевом погиб известный украинский эколог, защитник природы Владимир Борейко. Известно, что он погиб в ДТП. Об этом сообщила в Facebook жена Борейко, спецкорреспондент "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием прокурора одной из окружных прокуратур. В результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним, в январе 2026 года финалистка "Холостяка" попала в ДТП. После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле Анастасия Половинкина отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. По дороге по заснеженной трассе с девушкой произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете.

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О персоне: Алексей Белошицкий

Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

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