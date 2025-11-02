Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, детали

Главное:
- В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП
- Судья совершила наезд на двух человек
- Один из пешеходов погиб на месте
31 октября в селе Фрага в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Судья районного суда Тернопольской области совершила наезд на двух человек. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
По данным следствия, управляя автомобилем Lexus судья совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.
На место аварии сразу прибыли представители ГБР, которые изъяли автомобиль, собрали вещественные доказательства, допросили свидетелей.
"Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении.
Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Фигурантке уже объявили подозрение. Также в Высший совет правосудия уже подали ходатайство о разрешении на содержание подозреваемой под стражей.
ДТП - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие. Мужчина на момент совершения ДТП был в официальном отпуске.
30 августа мэр города Рени Игорь Плехов попал в ДТП, в котором погибла его мать, а сам он и его пятилетний сын пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
29 августа в Киеве произошла смертельная авария с участием авто патрульной полиции. Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще три человека получили телесные повреждения.
Читайте также:
- Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали самую опасную привычку водителей
- "Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП
- "Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП
Об источнике: ГБР
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред