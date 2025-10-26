Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

Анна Косик
26 октября 2025, 12:38
128
Военный сообщил об ухудшении состояния своего здоровья.
Даниил Мирешкин
Мирешкин рассказал об автокатастрофе, в которую попал несколько месяцев назад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/daniil.mireshkin/

Вы узнаете:

  • Что случилось с украинским актером
  • Как сейчас чувствует себя пострадавший

На фронте сейчас находится немало украинских актеров. Среди них до недавнего времени был и Даниил Мирешкин. Однако несколько месяцев назад он попал в жуткую аварию.

Только сейчас актер-воин решился в Instagram рассказать подписчикам о своем "втором дне рождения". Мирешкин отметил, что во время службы в армии он мог неоднократно погибнуть, но не "так нелепо", как в день, когда произошло ДТП.

видео дня

Как актер попал в аварию

По словам Мирешкина, 3 июля он заснул за рулем автомобиля, в результате чего слетел с дороги. В результате, у мужчины было 9 поломанных ребер, пневмоторекс, межпозвоночная грыжа очень большого размера и, как выяснилось позже, - компрессионный перелом позвоночника.

"Четыре дня в реанимации и через неделю я уже хожу. Думал, что легко отделался, ребра зажили быстро, но тут началось самое тяжелое - наслоения в местах переломов попередавливали нервные окончания, началась межреберная невролгия, осложнения по дыханию и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога, который пытался снять все зажимы и поставить позвоночник на место", - поделился актер.

Мирешкин отметил, что каждое посещение массажиста было очень болезненным. Он почти четыре месяца провел в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений.

"Побратимы шутят (а может и нет), что я уже старый и чтобы я привыкал к слабости и боли в спине и суставах. Но я хочу доказать себе и им обратное! Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе", - подчеркнул воин.

Актер публично пообещал, что в случае отсутствия новых трагических происшествий через год он будет в лучшей форме за всю свою жизнь.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские актеры-воины - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что украинский актер и военный Максим Девизоров защищает нашу страну от оккупанта с весны 2022 года. Сначала он служил в 103-й отдельной бригаде Сил Территориальной обороны, был с побратимами на Харьковском и Донецком направлениях. Недавно артист присоединился к подразделению ТРО Медиа.

Накануне также стало известно, что украинские актеры Владимир Ращук, который защищает Украину, и Виктория Билан во второй раз стали родителями. У пары появился сын, которого назвали Яремой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даниил Мирешкин

Даниил Мирешкин - украинский актер театра и кино. С началом полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 года помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. А осенью того же года мобилизовался в полк "Азов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ДТП новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

15:01Украина
Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:58Синоптик
Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Реклама
13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

Реклама
11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

08:56

На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

07:28

Войска Путина дронами атаковали Киев: попали в жилые дома, есть погибшие – деталиВидео

06:20

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовьВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

05:30

Как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способВидео

05:00

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

04:16

"Кого-то это мучает": беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистамВидео

03:36

Гороскоп на завтра 27 октября: Весам - важное дело, Скорпионам - большое счастье

02:00

Большинство даже не подозревает: как выбрать домкрат, чтобы не сломать авто

01:44

Добавьте 1 предмет в стиралку: как мгновенно избавиться от затхлого запаха одежды

Реклама
25 октября, суббота
23:17

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

22:44

Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

20:48

"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

20:35

Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожайВидео

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять