"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

Военный сообщил об ухудшении состояния своего здоровья.

Мирешкин рассказал об автокатастрофе, в которую попал несколько месяцев назад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/daniil.mireshkin/

Вы узнаете:

Что случилось с украинским актером

Как сейчас чувствует себя пострадавший

На фронте сейчас находится немало украинских актеров. Среди них до недавнего времени был и Даниил Мирешкин. Однако несколько месяцев назад он попал в жуткую аварию.

Только сейчас актер-воин решился в Instagram рассказать подписчикам о своем "втором дне рождения". Мирешкин отметил, что во время службы в армии он мог неоднократно погибнуть, но не "так нелепо", как в день, когда произошло ДТП.

Как актер попал в аварию

По словам Мирешкина, 3 июля он заснул за рулем автомобиля, в результате чего слетел с дороги. В результате, у мужчины было 9 поломанных ребер, пневмоторекс, межпозвоночная грыжа очень большого размера и, как выяснилось позже, - компрессионный перелом позвоночника.

"Четыре дня в реанимации и через неделю я уже хожу. Думал, что легко отделался, ребра зажили быстро, но тут началось самое тяжелое - наслоения в местах переломов попередавливали нервные окончания, началась межреберная невролгия, осложнения по дыханию и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога, который пытался снять все зажимы и поставить позвоночник на место", - поделился актер.

Мирешкин отметил, что каждое посещение массажиста было очень болезненным. Он почти четыре месяца провел в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений.

"Побратимы шутят (а может и нет), что я уже старый и чтобы я привыкал к слабости и боли в спине и суставах. Но я хочу доказать себе и им обратное! Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе", - подчеркнул воин.

Актер публично пообещал, что в случае отсутствия новых трагических происшествий через год он будет в лучшей форме за всю свою жизнь.

Украинские актеры-воины - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что украинский актер и военный Максим Девизоров защищает нашу страну от оккупанта с весны 2022 года. Сначала он служил в 103-й отдельной бригаде Сил Территориальной обороны, был с побратимами на Харьковском и Донецком направлениях. Недавно артист присоединился к подразделению ТРО Медиа.

Накануне также стало известно, что украинские актеры Владимир Ращук, который защищает Украину, и Виктория Билан во второй раз стали родителями. У пары появился сын, которого назвали Яремой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даниил Мирешкин Даниил Мирешкин - украинский актер театра и кино. С началом полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 года помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. А осенью того же года мобилизовался в полк "Азов", пишет Википедия.

