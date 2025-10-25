Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

Инсайдеры сообщили интересные новости, которые касаются планов голивудских актеров.

Анджелина Джоли и Брэд Питт могут оказаться вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Продюсерская компания голливудского актера Брэда Питта Plan B объявила о планах расширения в Великобританию.

Как стало известно RadarOnline.com, 61-летний Питт открывает офис в Лондоне. Однако есть одна проблема, туда же собралась и его бывшая жена Анджелина Джоли. 50-летняя актриса уже много лет мечтает переехать в Лондон.

"Она просто ждала, когда решатся вопросы развода и опеки над детьми, а Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет", — заявил источник о близнецах бывших супругов, которым исполнится 18 лет в июле следующего года. "Теперь Брэд и Энджи идут по этому пути", - сообщил он.

Анджелина Джоли и Брэд Питт прошли вместе несколько лет/ ua.depositphotos.com

Если только Джоли не пересмотрит свои планы. "Возможно, она так и поступит", — заявил инсайдер, — "потому что меньше всего ей хочется столкнуться с Брэдом. Она всё ещё сильно переживает — похоже, она не может забыть его поступок или простить его", - добавил он.

"Энджи объездила много других мест в Европе, планируя переезд, так что в итоге может оказаться где угодно", - предполагает человек, знакомый с ситуацией.

Однако, если Питт всё же решит переехать в Лондон, он может быть не один, поскольку он и его девушка Инес де Рамон официально "полностью живут вместе" и уже начали планировать своё совместное будущее.

