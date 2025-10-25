Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

Кратко:
- Где могут быть вместе Джоли и Питт
- Что они планируют
Продюсерская компания голливудского актера Брэда Питта Plan B объявила о планах расширения в Великобританию.
Как стало известно RadarOnline.com, 61-летний Питт открывает офис в Лондоне. Однако есть одна проблема, туда же собралась и его бывшая жена Анджелина Джоли. 50-летняя актриса уже много лет мечтает переехать в Лондон.
"Она просто ждала, когда решатся вопросы развода и опеки над детьми, а Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет", — заявил источник о близнецах бывших супругов, которым исполнится 18 лет в июле следующего года. "Теперь Брэд и Энджи идут по этому пути", - сообщил он.
Если только Джоли не пересмотрит свои планы. "Возможно, она так и поступит", — заявил инсайдер, — "потому что меньше всего ей хочется столкнуться с Брэдом. Она всё ещё сильно переживает — похоже, она не может забыть его поступок или простить его", - добавил он.
"Энджи объездила много других мест в Европе, планируя переезд, так что в итоге может оказаться где угодно", - предполагает человек, знакомый с ситуацией.
Однако, если Питт всё же решит переехать в Лондон, он может быть не один, поскольку он и его девушка Инес де Рамон официально "полностью живут вместе" и уже начали планировать своё совместное будущее.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
