"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

Волонтер Вита Зварич не хотела целоваться с Тарасом Цимбалюком.

Вита Зварич сделала скандальное заявление о Тарасе Цимбалюке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вита Зварич

Вы узнаете:

Вита Зварич покинула шоу "Холостяк"

Как это прокомментировала участница

Участница шоу "Холостяк-14" Вита Зварич не получила розу от известного актера Тараса Цимбалюка и покинула шоу после первой вечеринки. Волонтер и будущий этнолог отреагировала на свое участие в шоу в своих соцсетях.

Зварыч сделала провокационное заявление после выхода второго выпуска "Холостяка". Девушка иронично отметила, что не расстроилась вылету, ведь не хотела целоваться с Тарасом Цимбалюком.

"Хух, слава Богу не пришлось целоваться с Цимбалюком", - написала Виточка.

Вита Зварич - участница шоу "Холостяк-14" / фото: threads.com, Вита Зварич

В ответ на вопрос зрителей шоу, почему же она пришла и говорила на камеру комплименты Холостяку, участница ответила коротко: "Пришлось". Также Вита облюбовала сообщение от зрительницы о том, что актер еще покажет себя не с лучшей стороны.

Вите Зварич не понравился Тарас Цимбалюк / фото: threads.com, Вита Зварич

Вита Зварич ответила, почему пришла на "Холостяк" / фото: threads.com, Вита Зварич

Вита Зварич понравился комментарий поклонницы / фото: threads.com, Вита Зварич

Впоследствии после волны негативных комментариев, Зварич опубликовала пост, где более мягко высказалась о своем участии в проекте "Холостяк". Она назвала это интересным опытом и уникальным приключением, однако не упустила возможности пристыдить главного героя шоу.

"Я уверена, что меня ждет что-то значительно лучше, чем Тарас Цимбалюк", - подытожила Вита.

Вита Зварич - Холостяк 14 сезон 2 выпуск / фото: instagram.com, Вита Зварич

Ранее Главред сообщал, что одна из участниц "Холостяка" неожиданно покинула проект. Во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила покинуть проект.

Также зрители шоу "Холостяк" отреагировали на первую церемонию роз. Больше всего реакций зрителей собрал неожиданный выбор Тараса Цимбалюка относительно участниц. Украинцы были разочарованы, что участие в проекте завершили девушки, которые больше всего запомнились публике.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

