"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

Вы узнаете:
- Вита Зварич покинула шоу "Холостяк"
- Как это прокомментировала участница
Участница шоу "Холостяк-14" Вита Зварич не получила розу от известного актера Тараса Цимбалюка и покинула шоу после первой вечеринки. Волонтер и будущий этнолог отреагировала на свое участие в шоу в своих соцсетях.
Зварыч сделала провокационное заявление после выхода второго выпуска "Холостяка". Девушка иронично отметила, что не расстроилась вылету, ведь не хотела целоваться с Тарасом Цимбалюком.
"Хух, слава Богу не пришлось целоваться с Цимбалюком", - написала Виточка.
В ответ на вопрос зрителей шоу, почему же она пришла и говорила на камеру комплименты Холостяку, участница ответила коротко: "Пришлось". Также Вита облюбовала сообщение от зрительницы о том, что актер еще покажет себя не с лучшей стороны.
Впоследствии после волны негативных комментариев, Зварич опубликовала пост, где более мягко высказалась о своем участии в проекте "Холостяк". Она назвала это интересным опытом и уникальным приключением, однако не упустила возможности пристыдить главного героя шоу.
"Я уверена, что меня ждет что-то значительно лучше, чем Тарас Цимбалюк", - подытожила Вита.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что одна из участниц "Холостяка" неожиданно покинула проект. Во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила покинуть проект.
Также зрители шоу "Холостяк" отреагировали на первую церемонию роз. Больше всего реакций зрителей собрал неожиданный выбор Тараса Цимбалюка относительно участниц. Украинцы были разочарованы, что участие в проекте завершили девушки, которые больше всего запомнились публике.
Вас может заинтересовать:
- Собчак с сыном собралась бежать из террористической России
- "Умерла, вся Россия в трауре": появились новости о Кларе Новиковой
- Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред