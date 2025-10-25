Укр
"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

Кристина Трохимчук
25 октября 2025, 15:23
35
Волонтер Вита Зварич не хотела целоваться с Тарасом Цимбалюком.
Вита Зварич, Тарас Цимбалюк
Вита Зварич сделала скандальное заявление о Тарасе Цимбалюке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вита Зварич

Вы узнаете:

  • Вита Зварич покинула шоу "Холостяк"
  • Как это прокомментировала участница

Участница шоу "Холостяк-14" Вита Зварич не получила розу от известного актера Тараса Цимбалюка и покинула шоу после первой вечеринки. Волонтер и будущий этнолог отреагировала на свое участие в шоу в своих соцсетях.

Зварыч сделала провокационное заявление после выхода второго выпуска "Холостяка". Девушка иронично отметила, что не расстроилась вылету, ведь не хотела целоваться с Тарасом Цимбалюком.

видео дня

"Хух, слава Богу не пришлось целоваться с Цимбалюком", - написала Виточка.

Вита Зварич
Вита Зварич - участница шоу "Холостяк-14" / фото: threads.com, Вита Зварич

В ответ на вопрос зрителей шоу, почему же она пришла и говорила на камеру комплименты Холостяку, участница ответила коротко: "Пришлось". Также Вита облюбовала сообщение от зрительницы о том, что актер еще покажет себя не с лучшей стороны.

Вита Зварич
Вите Зварич не понравился Тарас Цимбалюк / фото: threads.com, Вита Зварич
Вита Зварич
Вита Зварич ответила, почему пришла на "Холостяк" / фото: threads.com, Вита Зварич
Вита Зварич
Вита Зварич понравился комментарий поклонницы / фото: threads.com, Вита Зварич

Впоследствии после волны негативных комментариев, Зварич опубликовала пост, где более мягко высказалась о своем участии в проекте "Холостяк". Она назвала это интересным опытом и уникальным приключением, однако не упустила возможности пристыдить главного героя шоу.

"Я уверена, что меня ждет что-то значительно лучше, чем Тарас Цимбалюк", - подытожила Вита.

Вита Зварич
Вита Зварич - Холостяк 14 сезон 2 выпуск / фото: instagram.com, Вита Зварич

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что одна из участниц "Холостяка" неожиданно покинула проект. Во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила покинуть проект.

Также зрители шоу "Холостяк" отреагировали на первую церемонию роз. Больше всего реакций зрителей собрал неожиданный выбор Тараса Цимбалюка относительно участниц. Украинцы были разочарованы, что участие в проекте завершили девушки, которые больше всего запомнились публике.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
