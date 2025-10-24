Укр
Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

Элина Чигис
24 октября 2025, 22:33
Девушка самостоятельно приняла решение.
"Холостяк"
Наталья отважилась на важный шаг / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

  • Участница Наталья была расстроена на проекте
  • Какое решение она приняла

Во время второго эфира шоу "Холостяк" главный герой – актер Тарас Цымбалюк – обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала.

Тарас пригласил девушку на беседу, чтобы подбодрить, и она смогла немного открыться ему. Участница рассказала о своей опасной работе в ГСЧС во время войны, а также она призналась, что трое ее коллег погибли в результате вражеского обстрела.

Участница Наталья
Участница Наталья / фото: скрин видео stb.ua/

Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.

Цымбалюк с уважением отнесся к решению Наталью и в знак внимания вручил ей красную розу.

В это время другие участницы проекта играли в игру правда/ложь и раскрыли немало своих секретов.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

ВСУ зашли в стратегический город: военный о ситуации на сложном направлении

15:20

Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком

14:48

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отоплениеВидео

