Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

Вы узнаете:
- Участница Наталья была расстроена на проекте
- Какое решение она приняла
Во время второго эфира шоу "Холостяк" главный герой – актер Тарас Цымбалюк – обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала.
Тарас пригласил девушку на беседу, чтобы подбодрить, и она смогла немного открыться ему. Участница рассказала о своей опасной работе в ГСЧС во время войны, а также она призналась, что трое ее коллег погибли в результате вражеского обстрела.
Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.
Цымбалюк с уважением отнесся к решению Наталью и в знак внимания вручил ей красную розу.
В это время другие участницы проекта играли в игру правда/ложь и раскрыли немало своих секретов.
