Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

Актер Тарас Цимбалюк решился на эксперименты в гостиничном номере.

Тарас Цимбалюк сменил прическу / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Тарас Цимбалюк сменил имидж

Как он сейчас выглядит

Новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цимбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Артист выложил в свой Instagram фото в процессе перевоплощения.

Цимбалюк появился в соцсетях с новой прической. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белого цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

"Приветули", - подписал свое зеркальное селфи актер.

Тарас Цимбалюк стал блондином / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ранее актер сообщал, что вместе с Натальей Денисенко, Алексеем Комаровским, Антониной Хижняк и Анастасией Цимбалару отправился в Болгарию. Там команда работает над продолжением комедийного фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Вероятно, смена имиджа Тараса Цимбалюка связана именно со съемками новой части ленты. Из-за плотного графика актеру пришлось красить волосы прямо в гостиничном номере. Сам Цимбалюк пока не комментировал с чем связан обновленный образ.

Тарас Цимбалюк - результат перевоплощения / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - Холостяк

Украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк стал главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", премьера которого запланирована на осень 2025 года. Актер, который ранее был дважды женат и на момент начала съемок не имел отношений, согласился на участие в проекте с целью найти новую любовь, воспринимая это как новый жизненный и телевизионный вызов, требующий максимальной открытости.

Ранее Главред сообщал, что украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цимбалюк показался в военной форме на съемках. Он заявил, что актер испортил свою репутацию.

Также Тарас Цимбалюк ответил актеру и военнослужащему Даниилу Мирешкину, который заявил, что на фоне скандалов Цимбалюк не имел права одевать военную форму "Азова". Тарас отметил, что сейчас в Украине снимают много фильмов и сериалов, которые изображают войну, поэтому актеры часто надевают военную форму.

