Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

Кристина Трохимчук
13 октября 2025, 10:20
81
Актер Тарас Цимбалюк решился на эксперименты в гостиничном номере.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк сменил прическу / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк сменил имидж
  • Как он сейчас выглядит

Новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цимбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Артист выложил в свой Instagram фото в процессе перевоплощения.

Цимбалюк появился в соцсетях с новой прической. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белого цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

видео дня

"Приветули", - подписал свое зеркальное селфи актер.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк стал блондином / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ранее актер сообщал, что вместе с Натальей Денисенко, Алексеем Комаровским, Антониной Хижняк и Анастасией Цимбалару отправился в Болгарию. Там команда работает над продолжением комедийного фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Вероятно, смена имиджа Тараса Цимбалюка связана именно со съемками новой части ленты. Из-за плотного графика актеру пришлось красить волосы прямо в гостиничном номере. Сам Цимбалюк пока не комментировал с чем связан обновленный образ.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - результат перевоплощения / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - Холостяк

Украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк стал главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", премьера которого запланирована на осень 2025 года. Актер, который ранее был дважды женат и на момент начала съемок не имел отношений, согласился на участие в проекте с целью найти новую любовь, воспринимая это как новый жизненный и телевизионный вызов, требующий максимальной открытости.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цимбалюк показался в военной форме на съемках. Он заявил, что актер испортил свою репутацию.

Также Тарас Цимбалюк ответил актеру и военнослужащему Даниилу Мирешкину, который заявил, что на фоне скандалов Цимбалюк не имел права одевать военную форму "Азова". Тарас отметил, что сейчас в Украине снимают много фильмов и сериалов, которые изображают войну, поэтому актеры часто надевают военную форму.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Роман Цимбалюк?

Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 до 2022 года - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:51Война
Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

11:26Украина
Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

Китайский гороскоп на сегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Китайский гороскоп на сегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Последние новости

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

Реклама
09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

Реклама
21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

20:17

Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

20:13

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

19:26

Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

19:03

Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

18:54

Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналогиВидео

18:48

Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

17:57

Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять