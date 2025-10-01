'Герой Азова одел': Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Актер Тарас Цимбалюк ответил на обвинения коллеги Даниила Мирешкина.

https://glavred.info/starnews/geroy-azova-odel-cimbalyuk-rezko-otvetil-voennosluzhashchemu-10702970.html Ссылка скопирована

Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за военной формы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Военному не понравилось, что Тарас Цимбалюк надел форму

Что ответил актер

Тарас Цимбалюк ответил актеру и военнослужащему Даниилу Мирешкину, который заявил, что на фоне скандалов Цимбалюк не имел права надевать военную форму "Азова". Мирешкин отметил, что актер не имеет отношения к украинской армии и испортил свою репутацию дружбой с Анной Алхим.

Цимбалюк ответил на обвинения в своем Instagram и рассказал, при каких условиях согласился надеть военную форму и шеврон "Азова".

видео дня

"Легендарное подразделение "Азов" инициировано присоединилось к сотрудничеству над фильмом "Привіт Лютий", где я сейчас снимаюсь. Сотрудничество создано при участии Госкино, продюсеров и тд. Более того, Герой "Азова" одел на меня свой броник и шеврон. Далее, бойцы "Азова" постоянно присутствуют на съемках и они инструктируют актеров в военных тонкостях и специфике. Этот жест был согласован задолго до старта съемок", - рассказал актер.

Тарас Цимбалюк на съемках фильма "Привіт лютий" / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас также отметил, что сейчас в Украине снимают много фильмов и сериалов, которые изображают войну, поэтому актеры часто надевают военную форму для ролей военнослужащих.

"В Киеве за 4 года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях. 90% людей в кадре, носящих форму и шевроны различных подразделений актеры. Но, традиционно, решили предъявить претензии мне", - написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк - волонтерство / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Также актер рассказал, что продолжает помогать украинской армии и заявил, что обесценивание его личности является упреком ко всем актерам-волонтерам.

"Еще, мой театр с первых дней войны, ежемесячно помогает нашим Героям. С каждого спектакля какая-то часть идет на поддержку фронта. Мы миллионы уже направили на помощь ВСУ. Я сыграл почти 300 спектаклей: после каждого я стою на авансцене и призываю помогать нашей армии. Обесценив сейчас меня, поставили под сомнение важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года собирают деньги для бойцов. Я, конечно, сделал выводы", - подытожил Тарас и призвал донатить на актуальные сборы.

Тарас Цимбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цимбалюк показался в военной форме на съемках. Он заявил, что актер испортил свою репутацию.

Также украинская актриса Екатерина Кузнецова в июле 2025 года объявила о расставании с бойфрендом-россиянином. Претендентом на ее сердце называют украинского актера Тараса Цимбалюка. Екатерина откровенно рассказала об отношениях с коллегой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред