"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

Кузнецова решилась на откровенность.

Кратко:

Уже несколько месяцев Катя Кузнецова одинока

Ей стали приписывать роман с Тарасом Цымбалюком

Артистка прокомментировала эти слухи

Украинская актриса Екатерина Кузнецова в июле 2025 года объявила о расставании с бойфрендом-россиянином. Теперь ее личная жизнь стала предметом повышенного интереса - кому же достанется сердце звезды?

Потенциальным "претендентом" считают актера Тараса Цымбалюка: актеры снимались вместе в сериале "Кохання та полумʼя". К тому же официально они оба одиноки.

В беседе с Кіно 24 Кузнецова слухи о романе с коллегой опровергла. Катя отметила, что Тарас стал для нее приятелем, и с ним очень комфортно дружить и работать, но о романтике в их отношениях не идет и речи.

"Это мой коллега и бро! Я к нему прекрасно отношусь, у него классное чувство юмора, он отличный партнер в плане поддержки. Тарас очень открытый, классный, коммуникабельный. Если хотите сфотографироваться – смело подходите, не стесняйтесь. Он сам все сделает", - говорит актриса.

Катя Кузнецова личная жизнь - актриса высказалась про Тараса Цымбалюка / instagram.com/taras.tsymbaliuk

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

