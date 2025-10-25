"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

В сети появилась новость и смерти предательницы Украины Клары Новиковой.

Клару Новикову "похоронили" / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, сообщила о собственной смерти.

Как пишут российские пропагандисты, в сети появилась новость о том, что Новикова умерла.

"Мне позвонила подруга из Америки. Оказывается, что в Интернете написали, что я умерла и вся Россия в трауре… Она так осторожно спрашивала у меня: "Кларуша, это ты?" Это же ужас! Как же так можно?! Хорошо, что я посмеюсь и забуду. Потому что я уже привыкла. Но люди-то верят!" — посетовала 78-летняя предательница.

А появилась новость об ухудшения самочувствия Новиковой из-за проблем с сердцем. Сама она заверила, что с ней все хорошо.

Клара Новикова пожаловалась на СМИ / фото: instagram.com/klara_novikova_live/

"Меня с самого утра просто достали. Это какой-то кошмар! Меня уже столько раз хоронили и столько раз вынимали из дома престарелых, что я не реагирую. Я приехала с гастролей, устала. Думала, что высплюсь сегодня. Но нет. Меня разбудили в шесть утра — начали звонить и спрашивать, как я себя чувствую. Это невозможно!

По словам актрисы, она обычно не обращается к врачам. "У меня есть свои врачи. Даже если бы что-то произошло, мне есть куда звонить. Может, моя девочка-помощница позвонила врачам, не знаю. У меня вчера действительно поднялось давление. Но сейчас уже все хорошо, оно нормализовалось. Более того, я вчера вечером уже была в гостях", — добавила Новикова.

О персоне: Клара Новикова Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

