Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

Клара Новикова продолжает зарабатывать рубли в РФ.

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Клара Новикова - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klara_novikova_live/

Вы узнаете:

Клара Новикова засветила в росшоу

Какой наряд она выбрала

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает нападение на Украину, редко появляется в публичных местах.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, 78-летняя Новикова приняла участие в одном из росшоу, где будет в команде "Звезды".

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На фото, которое появилось, юмористка позировала в изумрудном наряде со вставкой с узором в коричневых оттенках, также она верна своим рыжим кудрям.

Клара Новикова на росТВ / фото: скрин starhit.ru/

Напомним, ранее предательница рассказывала, как она выбирает себе наряды и подчеркнула, что занимается этим лично.

Клара Новикова не изменяет своему стилю / фото: instagram.com/klara_novikova_live/

"Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани", - поделилась юмористка.

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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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