Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

Вы узнаете:
- Клара Новикова засветила в росшоу
- Какой наряд она выбрала
Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает нападение на Украину, редко появляется в публичных местах.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, 78-летняя Новикова приняла участие в одном из росшоу, где будет в команде "Звезды".
На фото, которое появилось, юмористка позировала в изумрудном наряде со вставкой с узором в коричневых оттенках, также она верна своим рыжим кудрям.
Напомним, ранее предательница рассказывала, как она выбирает себе наряды и подчеркнула, что занимается этим лично.
"Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани", - поделилась юмористка.
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Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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