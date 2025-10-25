Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

Алена Кюпели
25 октября 2025, 13:15
75
Ксения Собчак с сыном планируют побег из России, которая напала на Украину.
Ксения Собчак
Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Европе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Собчак

Кратко:

  • В какую страну собралась Собчак
  • Что она планирует

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила бежать из террористической России.

Об этом сообщило испанское издание El Pais.

видео дня

"Ксения Собчак, телеведущая, инфлюенсер и противоречивый политик, дочь человека, спонсировавшего Путина на высоких постах, в настоящее время оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына", - написало издание.

Ксения Собчак поддержала своего террориста-президента Путина
Ксения Собчак поддержала своего террориста-президента Путина / Instagram/xeniasobchak

Согласно материалу, Собчак получила пятилетнюю визу во Франции, что позволило ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого она приехала в Испанию.

Отмечается, что заявление Собчак все еще находится на рассмотрении. По другой информации, Собчак получила трехлетнее разрешение на удаленную работу в Испании в качестве индивидуального предпринимателя.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ксения Собчак

Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ксения Собчак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:31Украина
У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

12:10Интервью
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Последние новости

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Реклама
12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

Реклама
10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

Реклама
23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять