Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

Кратко:
Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила бежать из террористической России.
Об этом сообщило испанское издание El Pais.
"Ксения Собчак, телеведущая, инфлюенсер и противоречивый политик, дочь человека, спонсировавшего Путина на высоких постах, в настоящее время оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына", - написало издание.
Согласно материалу, Собчак получила пятилетнюю визу во Франции, что позволило ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого она приехала в Испанию.
Отмечается, что заявление Собчак все еще находится на рассмотрении. По другой информации, Собчак получила трехлетнее разрешение на удаленную работу в Испании в качестве индивидуального предпринимателя.
Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".
А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
О персоне: Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
