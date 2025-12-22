Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

Предварительно, грузовой поезд был поражен в результате детонации, вероятно "Шахеда", детали обещают сообщить дополнительно.

В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов в результате детонации, вероятно, "Шахеда" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Укрзализныця

Главное:

На Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло аварию и пассажирского поезда

Травмированы машинист и помощник грузового поезда

Движение поездов частично изменено, некоторые маршруты направлены в обход

Неподалеку Коростеня Житомирской области грузовой поезд, сошедший с рельсов, был атакован российским БПЛА типа Shahed.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщила "Укрзализныця", добавив, что больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб.

Что известно о масштабной железнодорожной аварии возле Коростеня

"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров пассажирского поезда обошлось без пострадавших, только одна женщина порезалась стеклом, ей оказали помощь на месте. Однако травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Их доставили в больницу.

Сейчас компания совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия. Предварительно, грузовой поезд был поражен в результате детонации, вероятно БПЛА типа Shahed. Детали обещают сообщить дополнительно.

Движение некоторых поездов изменено

Из-за инцидента ряд поездов в понедельник, 22 декабря, будут курсировать с задержкой от 3 часов. Сейчас на участке происходят восстановительные работы.

Рейсы вместо Коростеня будут перенаправлять через Шепетовку, Казатин и Фастов, речь идет о поездах:

45/46 Харьков - Ужгород;

1/123 Харьков - Ивано-Франковск, Ворохта;

44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;

92 Львов - Киев;

30 Ужгород - Киев;

8/150 Черновцы - Киев; 8/150 Черновцы - Киев;

52 Перемышль - Киев; 52 Перемышль - Киев;

68/20 Варшава, Холм - Киев;

108 Солотвино - Киев.

Тогда как поезд 98 Ковель - Киев 22 декабря направят через Житомир, благодаря чему задержка будет меньше 3 часов.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении. Железнодорожники параллельно работают над восстановлением поврежденного участка и ускорением поездов, которые вынуждены следовать в объезд.

Программа УЗ-3000 - новости по теме

Напомним, 1 ноября президент Украины анонсировал запуск программы "УЗ-3000". Она позволит каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге до 3000 км внутри страны.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что программа будет финансироваться за счет пустых мест в непиковый сезон и доходов от премиум-билетов. Инициатива не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.

Как сообщал Главред, с 3 декабря можно получить бесплатные билеты на поезда. Программа позволяет до четырех поездок суммарно на 3000 км в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на 24 маршрутах.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

