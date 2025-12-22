Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

Главное:
- На Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло аварию и пассажирского поезда
- Травмированы машинист и помощник грузового поезда
- Движение поездов частично изменено, некоторые маршруты направлены в обход
Неподалеку Коростеня Житомирской области грузовой поезд, сошедший с рельсов, был атакован российским БПЛА типа Shahed.
Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщила "Укрзализныця", добавив, что больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб.
Что известно о масштабной железнодорожной аварии возле Коростеня
"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", - говорится в сообщении.
Среди пассажиров пассажирского поезда обошлось без пострадавших, только одна женщина порезалась стеклом, ей оказали помощь на месте. Однако травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Их доставили в больницу.
Сейчас компания совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия. Предварительно, грузовой поезд был поражен в результате детонации, вероятно БПЛА типа Shahed. Детали обещают сообщить дополнительно.
Движение некоторых поездов изменено
Из-за инцидента ряд поездов в понедельник, 22 декабря, будут курсировать с задержкой от 3 часов. Сейчас на участке происходят восстановительные работы.
Рейсы вместо Коростеня будут перенаправлять через Шепетовку, Казатин и Фастов, речь идет о поездах:
- 45/46 Харьков - Ужгород;
- 1/123 Харьков - Ивано-Франковск, Ворохта;
- 44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;
- 92 Львов - Киев;
- 30 Ужгород - Киев;
- 8/150 Черновцы - Киев; 8/150 Черновцы - Киев;
- 52 Перемышль - Киев; 52 Перемышль - Киев;
- 68/20 Варшава, Холм - Киев;
- 108 Солотвино - Киев.
Тогда как поезд 98 Ковель - Киев 22 декабря направят через Житомир, благодаря чему задержка будет меньше 3 часов.
На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении. Железнодорожники параллельно работают над восстановлением поврежденного участка и ускорением поездов, которые вынуждены следовать в объезд.
Программа УЗ-3000 - новости по теме
Напомним, 1 ноября президент Украины анонсировал запуск программы "УЗ-3000". Она позволит каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге до 3000 км внутри страны.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что программа будет финансироваться за счет пустых мест в непиковый сезон и доходов от премиум-билетов. Инициатива не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.
Как сообщал Главред, с 3 декабря можно получить бесплатные билеты на поезда. Программа позволяет до четырех поездок суммарно на 3000 км в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на 24 маршрутах.
Читайте также:
- Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирами
- На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали
- "3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред