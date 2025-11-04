Как будут финансировать программу бесплатных 3000 километров от "Укрзализныци": раскрыты детали

Программа будет осуществляться за счет мест, которые ездят пустыми в непиковый сезон.

https://glavred.info/ukraine/kak-budut-finansirovat-programmu-besplatnyh-3000-kilometrov-ot-ukrzaliznyci-raskryty-detali-10712222.html Ссылка скопирована

В "Укрзализныце" раскрыли детали программы бесплатных 3000 километров для украинцев / Фото: Укрзализныця

Главное:

Программа бесплатных 3000 километров заработает в декабре

"УЗ-3000" не будут финансировать из государственного бюджета

Прежде всего сфокусируются на пассажирах с прифронтовых территорий.

В "Укрзализныце" поделились деталями относительно новой программы "УЗ-3000", согласно которой все украинцы смогут получить бесплатные 3000 километров на путешествия по железной дороге. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что "Укрзализныце" не нужны дополнительные средства от государства на финансирование программы "УЗ-3000".

Программа будет осуществляться за счет мест, которые ездят пустыми в непиковый сезон. Также расходы планируют компенсировать за счет пересмотра цен на билеты премиум-сегмента. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на слова Председателя правления "Укразализныци" на встрече с журналистами.

видео дня

Указано, что программа не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения. Для этих категорий билетов УЗ планирует ввести динамическую цену и дополнительные сервисы, чтобы компенсировать расходы на программу.

"Чтобы скомпенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется "километрами", а так все равно ехал бы за деньги, параллельно внедряем компенсаторы, в частности более гибкое ценообразование в премиум-сегменте, который сегодня еще зарегулирован. Поэтому эти дополнительные километры нагрузки на государственный бюджет не увеличивают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа продлится четыре месяца, когда спрос на билеты ниже.

"В период низкого спроса на пассажирские перевозки "Укрзализныця" имеет 200-250 тысяч в месяц незаполненных мест в поездах дальнего следования, и именно их предлагают использовать для социальной программы. Мы хотим сбалансировать спрос, заполнить эти места и разгрузить пиковые даты, когда билетов практически нет", - сказал председатель правления компании.

Сейчас работают над функционированием программы. Инициатива заработает в декабре. Сначала сфокусируются на пассажирах с прифронтовых территорий.

Программа 3000 "Укрзализныци" - последние новости по теме

Как писал Главред ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. В частности запустят специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, в рамках которой каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Напомним, железнодорожные билеты могут подорожать. Однако Александр Перцовский считает, что железнодорожные билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения. В то же время, по его мнению, стоимость некоторых билетов можно повысить, не дожидаясь завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця " актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред