Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

Вице-премьер по восстановлению Украины пояснил, что такие удары являются целенаправленными и имеют конкретную цель.

Россия нанесла массированный удар по железной дороге / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця, t.me/OleksiiKuleba

Что известно:

Россия нанесла удар по железной дороге

Цель атаки - вывести из строя подстанции, питающие железную дорогу видео дня

Много поездов задерживается в результате атаки

В ночь на 17 сентября Россия осуществила массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Украины. Враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей и экономику.

"В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзализныци" останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие", - отметил Кулеба.

По состоянию на 09:32 из-за атаки с задержкой следуют более 50 поездов. Чтобы обеспечить непрерывное движение, "Укрзализныця" задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где не работают приборы сигнализации и связи, поезда продолжают движение в резервном режиме, чтобы минимизировать задержки.

Для международных рейсов в Польшу организованы пересадки в Хелме и Перемышле, чтобы пассажиры безопасно добрались до пунктов назначения.

"Ключевое - даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, Украинскую железную дорогу", - подчеркнул министр.

Руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзалізниці" Александр Шевченко подтвердил, что в результате атаки врага на подстанции задерживаются поезда одесского и днепровского направлений. Часть рейсов курсирует измененными маршрутами.

Какую опасность несут массированные удары РФ накануне зимы

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия во время массированных атак на Украину преследует не только цель убивать гражданских, но и оставить украинцев без тепла и света. По его словам, вполне вероятно, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества.

Харченко утверждает, что наибольший дефицит энергии возможен в крупных городах и регионах вне линии фронта.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", - сказал эксперт.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу Украины. Из-за обесточивания задерживаются поезда.

Также Россия атаковала объекты инфраструктуры на Кировоградщине. Частично обесточены областной центр и 44 села Александровской СТГ.

Как сообщал Главред, 16 сентября россияне атаковали Харьков беспилотником. В городе четыре человека пострадали, повреждена кровля учебного заведения и возник пожар на площади 150 кв. м.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.

