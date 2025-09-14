Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Что известно:
- РФ атаковала Украину ударными беспилотниками
- Есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине
Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Вражеские дроны уже подлетели к столице. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Рядом с городом вражеский БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о новой серии пусков ударных дронов. Они были зафиксированы на севере и юге.
"Серия пусков БПЛА с ряда участков на севере. Ожидаемо. Как всегда, подтверждение только в случае залета БПЛА в ППУ. Также пуски БПЛА с юга, и вскоре ожидаемыми будут с востока, юго-востока", - говорится в сообщении.
Позже сообщили еще о взлете дроне через район Новгород-Северского.
Также Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Стоит отметить, что мониторинговые каналы предупреждали об угрозе нанесения массированных ударов.
"Есть информация об угрозе нанесения массированных ударов с привлечением БпЛА "Герань-2" по территории Украины в период с 14.09 по 16.09. Будьте осторожны, следите за сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Кроме того, возможен взлет стратегической авиации.
Мониторы также отмечают, что массированная атака может быть осуществлена и без применения стратегической авиации - с применением баллистических и крылатых ракет.
"Отдельно хочу напомнить, что массированный удар может проходить без применения СА. Поэтому возможный факт отсутствия вылета - не будет знаком отсутствия вероятности применения БР и КР наземного базирования ночью (или же и других компонент)", - говорится в сообщении.
Какова периодичность российских ударов по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет осуществлять обстрелы украинских городов. Такой прогноз озвучил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина. Он пояснил, что атаки РФ имеют циклический характер и поддаются прогнозированию. По его словам, известно, что примерно раз в пять дней россияне совершают массированную атаку по Украине.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 сентября российские войска совершили атаку по Украине, применив 59 воздушных целей. Среди них была баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" и 58 ударных дронов различных типов, в частности Shahed и Гербера, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
В то же время, по словам народного депутата и секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия готовит возможный удар по зданию Верховной Рады, что временно парализовало бы работу государства.
Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что этой осенью РФ сосредоточится на атаках против украинской энергосистемы, делая ставку прежде всего на использование дронов вместо ракет.
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
