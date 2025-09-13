Россия готовит удар по Верховной Раде - нардеп раскрыл план Путина

Верховная Рада Украины должна подготовить альтернативные варианты для проведения заседаний.

Ключевые тезисы Костенко:

Россия планирует ударить по зданию Верховной Рады Украины

Россияне будут выбирать "удачный период" для атак

Попадание ракеты в парламент может сделать страну недееспособной

Россия планирует нанести удар по зданию Верховной Рады Украины. Уничтожение законодательного органа сделает страну временно недееспособной. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы "Говорит большой Львов".

Костенко отметил, что серия последних событий - убийство бывшего спикера парламента Андрея Парубия, удар по зданию Кабмина и налет дронов на Польшу - является частью единого плана. Такие действия, по его мнению, направлены против демократических институтов и европейских политиков.

"Они уже бьют не просто по гражданскому населению, по инфракструктуре, к чему все привыкли. Они перешли уже на институты. Это не для Украины, это конкретно сигналы политикам, которые и так слабые в Европе, чтобы они не принимали решений, мол, "мы можем бить, мы не боимся". И пока что это достаточно эффективно у них получается, ведь никаких серьезных решений не принимают", - сказал Костенко.

По его словам, удары по ключевым институтам будут продолжаться, но россияне будут пытаться выбрать "удачный период" для атаки. Нардеп подчеркнул, что удар по Верховной Раде может стать частью этой стратегии.

"Мы же будем и мобилизацию продолжать, и военное положение. Я думаю, что будет какой-то период, когда они будут пытаться нам помешать это сделать... Я уверен, что у них это есть в планах, и это вопрос времени, когда они это сделают", - подчеркнул нардеп.

Костенко отметил необходимость подготовки к возможным атакам. По его словам, Верховная Рада должна предусмотреть альтернативные варианты, где можно проводить заседания.

"У нас есть Верховная Рада - законодательный орган, в котором 400 депутатов, 200 из которых - мажоритарщики. Если во время заседания туда прилетит ракета, их не станет, списочники подтянутся, но как такового органа законодательного уже не будет. Если 226 даже наберется, там не будет какой-то коалиции, - все, никто не сможет ни военное положение продлить, ни какие-то законы принять, ни мобилизацию объявить. Страна станет недееспособной, президент для них (россиян, - ред.) нелегитимный", - добавил он.

Россияне модернизировали "Искандеры"

Оккупанты модернизировали боевую часть крылатой ракеты "Искандер", которой ранее атаковали Кабмин. Россияне оснастили 450-килограммовую боеголовку "Искандера" набором контактных датчиков подрыва, сообщили аналитики Defense Express.

Ракета теперь способна срабатывать при любых условиях. По данным издания, подобные решения ранее использовались в боевых частях другой крылатой ракеты воздушного базирования - Х-101.

Удар по Кабмину - новости по теме

Напомним, в ночь на 7 сентября во время массированной комбинированной атаки на Украину Россия впервые повредила здание правительства. Пострадала крыша здания и верхние этажи.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак официально заявил, что удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер".

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что атака была направлена по зданию Кабинета Министров, где работает правительственная команда. По ее словам, жертв нет, пожар ликвидирован, работа правительства продолжается, а повреждения будут восстановлены.

Как сообщал Главред, по данным Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, часть ракеты "Искандер 9М727" вызвала пожар, однако боевая часть не сработала.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

