Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

В Украине выяснили, компоненты каких стран использовала Россия для производства Искандера, ударившего по правительственному зданию.

По Кабмину попала лишь часть крылатой ракеты / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот

Что сообщил Власюк:

По зданию Кабмина попала часть Искандера

Ракету поразили перед ударом, поэтому боевая часть не сработала

В аналогичной ракете нашли более 35 компонентов из США и Европы

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Удар пришелся и на столицу, где ракета типа "Искандер" попала в здание Кабмина.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в Facebook рассказал новые детали вражеского удара по правительственному зданию.

Что именно попало по зданию правительства

По данным Власюка, часть крылатой ракеты "Искандер 9М727" нанесла удар по зданию. В результате атаки горело горючее, а боевая часть не сработала. Причиной этого, предварительно, является то, что ракета была поражена.

Какие компоненты Россия использовала в ракете

В Украине определили, что аналогичный исследованный "свежий" Искандер содержит примерно 35 компонентов из США, а также по одному японского, британского и швейцарского производства, еще 5 из Беларуси и 57 из РФ.

"Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ)", - подчеркнул Власюк.

Чиновник отметил, что по сравнению с предыдущими годами, компонентов из США и Европы в ракете стало меньше, однако Украина предоставила партнерам всю необходимую информацию, чтобы свести это количество к нулю благодаря санкционному реагированию.

Как эксперт оценил удар РФ по зданию Кабмина

Главред писал, что авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что удар по крыше Кабмина был показательным. Россияне хотели продемонстрировать проблемы в функционировании системы противовоздушной обороны, ведь им удалось нанести удар по наиболее защищенному кварталу Киева.

Удар по Кабмину - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 7 сентября впервые во время массированной комбинированной атаки на Украину повредила здание правительства, а именно крышу и верхние этажи.

Впоследствии, руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора с госсекретарем США Марко Рубио, официально заявил, что россияне били по правительству баллистической ракетой "Искандер".

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что россияне ударили по зданию Кабинета Министров, где работает правительственная команда. Жертв нет, пожар ликвидировали, и работа правительства продолжается, а повреждения будут восстановлены.

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Движение ЧЕСТНО".

