Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

Руслан Иваненко
9 сентября 2025, 02:06
Генштаб сообщает о многочисленных обстрелах и применении дронов-камикадзе со стороны российских захватчиков.
Враг осуществляет атаки на нескольких направлениях фронта

Ситуация на фронте оставалась напряженной в течение всего дня. Украинские войска отражали многочисленные атаки врага, который активно применял ракеты, авиаудары и дроны-камикадзе.

Количество боевых столкновений и обстрелов

По состоянию на 22:00 08.09.2025 на фронте произошло 158 боевых столкновений, сообщает Укринформ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"С начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 952 дроны-камикадзе и осуществили 3 449 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил семь управляемых бомб и осуществил 124 артиллерийских обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза в районе Волчанска. На Купянском направлении зафиксировано семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское и в направлении Шандриголово. На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григорьевки, Ямполя, Серебрянки и Выемки, сейчас продолжается одно столкновение.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре атаки в районах Миньковки, Ступочка, Белой Горы и в сторону Бондарного. На Торецком направлении произошло семь боевых столкновений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки, один бой продолжается.

На Покровском направлении враг 45 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Покровска, Торецкого, Новоэкономичного и Новопавловки.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Пять боевых столкновений продолжается. По предварительным данным, обезврежено 137 оккупантов, из них 82 - безвозвратно, а также одну пушку, четыре автомобиля, два мотоцикла, 12 беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи и три антенны.

На Новопавловском направлении украинские войска отбили 33 атаки захватчиков в районах Зеленый Гай, Малиевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское и Полтавка, еще семь боевых столкновений продолжается.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в сторону Антоновского моста, враг нанес авиаудары по населенному пункту Николаевка.

Экспертная оценка

По словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, российские войска сосредоточили основные усилия на Донбассе. Он пояснил, что их главной целью является захват Покровска и Константиновки, а также Краматорска и Славянска.

"Если падет Покровск и Константиновка, враг, вероятно, будет направлять всю свою массу на Краматорск и Славянск, стремясь взять города в окружение", - подчеркнул Ступак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка Сумской области, в Сребрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое Днепропетровской области.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине Покровск новости Украины Фронт
