Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

Россия нацелилась на украинскую энергетику, государство готовит ответы и усиливает защиту критической инфраструктуры, отметил Зеленский.

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

О чем сказал Зеленский:

Россия концентрируется на ударах по энергетике

Общины должны быть обеспечены мобильной связью

Российские оккупационные войска концентрируются на украинской энергетике и готовят новые удары. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ставки, передает Офис президента.

Зеленский сообщил, что на заседании Ставки основное внимание уделили технологическим вопросам - наличию систем ПВО и ракет к ним, а также графикам производства и поставок.

"Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное - это стабильность системы", - сказал он.

Отдельно заслушали доклады по производству дронов, их качеству и количеству. Президент поблагодарил производителей, которые наращивают поставки, в частности дальнобойных средств.

Зеленский добавил, что также обсуждали состояние инфраструктуры связи - мобильные сети и их защиту. Глава государства подчеркнул, что каждая громада должна быть обеспечена стабильным доступом к связи, и для этого соответствующие службы должны продолжить работу.

Какова цель российских ударов по энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал массированные авиаудары РФ по Украине, отметив, что удары по энергетическим объектам являются составляющей гибридной войны. Их цель - не столько военные достижения, сколько создание трудностей для гражданского населения. Так Россия пытается сеять хаос, подрывать доверие к украинской власти и дестабилизировать контролируемые Украиной территории.

Снегирев в комментарии Фокусу отметил, что в 2022 году массированные атаки на энергетическую инфраструктуру вызвали масштабные отключения электроэнергии. По его словам, похожий сценарий теоретически может повториться в газовой сфере, причем последствия будут особенно серьезными, если удары совпадут с отопительным сезоном.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия возобновила удары по энергосистеме Украины. В связи с этим генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любому развитию событий.

В ночь на 8 сентября страна-агрессор нанесла массированный удар по объекту тепловой генерации в Киевской области. По информации Министерства энергетики Украины, на месте уже работают спасатели и энергетики, ликвидируя последствия атаки.

Массированный ракетно-дроновой удар по украинским городам в ночь на 7 сентября свидетельствует о нежелании России завершать войну дипломатическим путем, отметил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

