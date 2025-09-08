'Оптимизма нет': украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

Главное из заявления гендиректора Yasno:
- Россия усиливает обстрелы энергетики
- Населению и бизнесу стоит готовиться к отключению света
- Украинцам стоит запастись павербанками, фонариками, едой и водой
В последнее время страна-агрессор Россия возобновила атаки на энергосистему Украины. Поэтому генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет", - подчеркнул он.
По его словам, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны.
"Энергетики уже имеют опыт. Они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - отметил Коваленко.
Так, он посоветовал украинцам:
- запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
- держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.
Советы для бизнеса стали следующими:
- провести технический осмотр и проверить генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;
- подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).
"И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", - подытожил генеральный директор Yasno.
Возможен ли блэкаут в Украине
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что если бы страна-агрессор Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала.
Он отметил, что у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в частности с помощью западных партнеров.
Удары РФ по энергетике - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 8 сентября, Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области. Целью агрессора было создать еще больше проблем для гражданского населения - оставить людей без электроэнергии и тепла, обесточить больницы, школы и детские сады.
Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж говорил, что РФ усиливает атаки по Украине, чтобы деморализовать население. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.
Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский также предупреждал, что с наступлением холодов в Украине российские оккупанты будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
