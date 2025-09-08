Укр
"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

Мария Николишин
8 сентября 2025, 14:45
700
Коваленко отметил, что украинцам не стоит паниковать.
В Украине возможны отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления гендиректора Yasno:

  • Россия усиливает обстрелы энергетики
  • Населению и бизнесу стоит готовиться к отключению света
  • Украинцам стоит запастись павербанками, фонариками, едой и водой

В последнее время страна-агрессор Россия возобновила атаки на энергосистему Украины. Поэтому генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны.

"Энергетики уже имеют опыт. Они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - отметил Коваленко.

Так, он посоветовал украинцам:

  • запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
  • держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

Советы для бизнеса стали следующими:

  • провести технический осмотр и проверить генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;
  • подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).

"И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", - подытожил генеральный директор Yasno.

Возможен ли блэкаут в Украине

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что если бы страна-агрессор Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала.

Он отметил, что у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в частности с помощью западных партнеров.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 8 сентября, Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области. Целью агрессора было создать еще больше проблем для гражданского населения - оставить людей без электроэнергии и тепла, обесточить больницы, школы и детские сады.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж говорил, что РФ усиливает атаки по Украине, чтобы деморализовать население. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский также предупреждал, что с наступлением холодов в Украине российские оккупанты будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте также:

Об источнике: Yasno

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины энергетика отключения света
