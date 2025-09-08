Укр
У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

Алексей Тесля
8 сентября 2025, 16:59
237
Российские войска, вероятно, сосредоточат усилия на объектах добычи и хранения энергоресурсов, не исключает Дмитрий Снегирёв.
Крым, Севастополь, Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж Главред, фото Telegram, УНИАН

Важное из заявлений Снегирева:

  • Восстановление газовой инфраструктуры — длительный процесс
  • Россия стремится дестабилизировать тыл Украины
  • Вероятно усиление атак РФ на энергетический сектор

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирёв прокомментировал ситуацию вокруг массированных воздушных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

Восстановление газовой инфраструктуры — длительный процесс

Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, восстановление объектов газовой инфраструктуры после ударов — процесс небыстрый. По его словам, ремонтные работы могут занимать несколько суток, особенно если повреждены газохранилища и распределительные станции.

видео дня

Россия стремится дестабилизировать тыл Украины

Аналитик подчёркивает, что удары по энергетическим объектам являются элементом гибридной войны. Их цель — не столько военный эффект, сколько создание проблем для гражданского населения. Таким образом, Россия провоцирует хаос, подрывает доверие к украинской власти и пытается дестабилизировать ситуацию на территориях, находящихся под контролем Украины.

Вероятное усиление атак на энергетический сектор

По прогнозу Снегирёва, в будущем российские войска, вероятно, сосредоточат усилия на объектах добычи и хранения энергоресурсов. Под угрозой могут оказаться:

  • Полтавская область — ключевой регион для добычи газа и нефти;
  • Западные области Украины — важные логистические узлы, обеспечивающие транспортировку энергоресурсов.
откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
/ Инфографика: Главред

Угроза "газовых блэкаутов" зимой

Эксперт напоминает, что в 2022 году массированные атаки на энергетическую инфраструктуру привели к масштабным отключениям электроэнергии. По его мнению, в теории аналогичный сценарий может повториться уже в газовом секторе. Особенно серьёзными последствия окажутся, если атаки совпадут с отопительным сезоном.

Снегирёв подчёркивает: удары по хранилищам и распределительным узлам несут больший риск, чем атаки по местам добычи, и могут привести к "газовым блэкаутам", к которым стране нужно быть готовой.

Удары РФ по Украине: прогноз генерала ВСУ

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010), генерал Игорь Романенко выразил скептицизм относительно способности и желания администрации Дональда Трампа оказать реальное давление на Кремль.

По словам военного эксперта, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о намерении "заставить Путина двигаться к миру", после очередных массированных обстрелов со стороны РФ в адрес Украины никакой конкретной реакции со стороны Белого дома так и не последовало.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированные удары РФ. Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.

Как сообщалось ранее, у Трампа грозят Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

