У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирёв прокомментировал ситуацию вокруг массированных воздушных ударов страны-агрессора РФ по Украине.
Восстановление газовой инфраструктуры — длительный процесс
Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, восстановление объектов газовой инфраструктуры после ударов — процесс небыстрый. По его словам, ремонтные работы могут занимать несколько суток, особенно если повреждены газохранилища и распределительные станции.
Россия стремится дестабилизировать тыл Украины
Аналитик подчёркивает, что удары по энергетическим объектам являются элементом гибридной войны. Их цель — не столько военный эффект, сколько создание проблем для гражданского населения. Таким образом, Россия провоцирует хаос, подрывает доверие к украинской власти и пытается дестабилизировать ситуацию на территориях, находящихся под контролем Украины.
Вероятное усиление атак на энергетический сектор
По прогнозу Снегирёва, в будущем российские войска, вероятно, сосредоточат усилия на объектах добычи и хранения энергоресурсов. Под угрозой могут оказаться:
- Полтавская область — ключевой регион для добычи газа и нефти;
- Западные области Украины — важные логистические узлы, обеспечивающие транспортировку энергоресурсов.
Угроза "газовых блэкаутов" зимой
Эксперт напоминает, что в 2022 году массированные атаки на энергетическую инфраструктуру привели к масштабным отключениям электроэнергии. По его мнению, в теории аналогичный сценарий может повториться уже в газовом секторе. Особенно серьёзными последствия окажутся, если атаки совпадут с отопительным сезоном.
Снегирёв подчёркивает: удары по хранилищам и распределительным узлам несут больший риск, чем атаки по местам добычи, и могут привести к "газовым блэкаутам", к которым стране нужно быть готовой.
Удары РФ по Украине: прогноз генерала ВСУ
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006–2010), генерал Игорь Романенко выразил скептицизм относительно способности и желания администрации Дональда Трампа оказать реальное давление на Кремль.
По словам военного эксперта, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о намерении "заставить Путина двигаться к миру", после очередных массированных обстрелов со стороны РФ в адрес Украины никакой конкретной реакции со стороны Белого дома так и не последовало.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированные удары РФ. Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.
Как сообщалось ранее, у Трампа грозят Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.
Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
О персоне: Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
