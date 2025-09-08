Укр
Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

Руслан Иваненко
8 сентября 2025, 22:20
Аналитики отмечают, что атака на Кабмин отражает стратегическое намерение Кремля влиять на центры принятия решений.
Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин
Путин усиливает самоуверенность после поездки в Китай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Россия нанесла удар по правительственному зданию в Киеве после поездки Путина
  • Путин заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем
  • Аналитики отмечают усиление самоуверенности Путина после Пекина

После возвращения из Китая, где Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином, Россия начала новый этап войны против Украины. На днях Москва осуществила крупнейшую воздушную атаку с начала вторжения.

Атака по правительственному зданию в Киеве

По данным The Times, во время воскресного обстрела в Киеве было поражено правительственное здание, что стало первым случаем атаки на такие объекты за более чем три года полномасштабной войны. Сторонники "жесткой линии" давно призывали Кремль атаковать "центры принятия решений" в Украине, и сам Путин неоднократно об этом говорил.

видео дня

Символ нового этапа конфликта

Хотя пока не установлено, пострадало ли здание Кабмина непосредственно от ракеты, дрона или обломков, этот инцидент символизирует новый этап конфликта.

"Хотя Путин никогда не страдал от сомнений в себе, после возвращения из Пекина, где он заявил, что отношения России с Китаем находятся на "беспрецедентно высоком уровне", его характерная самоуверенность заметно возросла", - говорится в материале.

Москва, Пекин и Пхеньян демонстрируют союз

В Пекине Путин наблюдал за масштабным военным парадом в компании Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Это стало первым собранием трех лидеров со времен начала Холодной войны. Аналитики отмечают, что место справа от Си было неслучайным.

The Times отмечает, что Китай не направлял свои войска в Украину, но поддержал Россию дипломатически и не подчинился западным санкциям. На прошлой неделе Кремль сообщил о предварительной договоренности с Пекином о строительстве газопровода "Сила Сибири 2".

"В пятницу на вопрос о том, получит ли Восток или Запад глобальное преимущество в будущем, Путин ответил, что мир будет 'многополярным', что означает разделение мира на отдельные сферы влияния", - добавляет The Times.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Китайская риторика мира

Китай все активнее выступает за "мирное урегулирование украинского кризиса" дипломатическими методами. Впрочем, за этой риторикой, по мнению экспертов, стоит стремление Пекина получить собственные преимущества.

Мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии Главреду отметил, что для Китая ключевым остается вопрос выгоды: целесообразнее ли будет заморозить войну или, наоборот, позволить ей продолжаться. Решающим фактором здесь станет роль США и их способность давить на Пекин.

"США имеют важный козырь - это Европа, гигантский рынок для китайских товаров, который Пекин вряд ли готов потерять. В то же время Европа ищет собственную позицию и уже заключила торговое соглашение с Соединенными Штатами", - подчеркнул аналитик.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее писал Главред, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев оценил последствия массированных авиаударов РФ по Украине. Он подчеркнул, что восстановление объектов газовой инфраструктуры после таких атак является длительным процессом: ремонт может занимать несколько дней, особенно в случаях повреждения газохранилищ или распределительных станций.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что агрессивные планы президента Кремля Владимира Путина не ограничиваются Украиной, и Запад должен готовиться к длительной борьбе с автократиями и создавать новую систему безопасности.

Между тем мониторинговые ресурсы предупреждают, что российские оккупанты готовятся нанести новый масштабный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток.

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

