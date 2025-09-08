Будущее переговоров: эксперт сказал, как США и Китай оформят "заморозку войны"

В сентябре начнутся практические шаги к урегулированию войны.

Китай подключится к переговорам по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

К мирным переговорам, помимо Украины, России и США, подключаются Европа и Китай

Россия не является полноценным субъектом переговоров

Переговоры будут оформлены как многосторонний процесс, но фактически станут двусторонними

Определенные практические шаги в дипломатическом процессе по урегулированию войны России в Украине можно будет увидеть уже в сентябре. При этом круг субъектов переговорного процесса расширяется: к Украине, России и Соединенным Штатам Америки присоединяются Европа и Китай. Детали раскрыл руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Пекин долго выжидал и теперь станет участником переговоров.

"Китай признает Украину независимым государством, о чем свидетельствует поздравление от Пекина 24 августа. У него есть проблема в российско-украинской войне, которая заключается в редкоземельных металлах. Эти ископаемые есть на подконтрольных Киеву и контролируемых россиянами территориях. Так вот, Китай заинтересован в том, чтобы мы не разрабатывали редкоземельные металлы, чего, конечно, быть не может. Но думаю, что история с поиском Украиной инвестора для разработки литиевого месторождения в Кировоградской области частично согласована с Китаем. Потому что конкурс объявили после поздравления от Пекина, в котором он признает украинский суверенитет", - объяснил Клочок в интервью Главреду.

Какова роль России

Клочок считает, что РФ не является полноправным субъектом широкого переговорного процесса.

"И переговорщикам вообще плевать на ее экономические проблемы. У РФ есть ядерное оружие, что обеспечивает определенное влияние, однако этого недостаточно", - сказал он.

Какова позиция США

Если говорить о позиции Америки, то президенту США Трампу плевать на то, что о нем думают в Украине, России или других странах.

"Сегодня его главная цель - добиться торгового соглашения с Китаем. Финализация переговорного процесса будет оформлена при участии, в первую очередь, США и Китая, но не стоит забывать и о Европе. Она крайне важна не только для Соединенных Штатов, но и для Китая, потому что потребляет китайских товаров на 800 миллиардов долларов", - сказал аналитик.

Китай и Европа взаимозависимы: одни производят продукцию, другие не могут ее не покупать. Соглашение с крупнейшей в ближайшие годы экономикой мира очень важно для стабильности Соединенных Штатов и Европы на 10-30 лет.

Когда начнутся переговоры

Клочок считает, что скоро мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом".

"Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае (…) Мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - резюмировал Клочок.

Саммит ШОС и переговоры Путина и Си Цзиньпина

Как писал Главред, 31 августа в Китае стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В китайский портовый город Тяньцзинь прибыли: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, российский диктатор Владимир Путин и другие.

Глава РФ Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

Что такое ШОС / Инфографика: Главред

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. По данным ТАСС, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке российского и северокорейского диктаторов - Владимира Путина и Ким Чен Ына.

После начала парада в Пекине президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, обвинив Россию, Китай и КНДР в планировании заговора.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын "не плели никаких заговоров".

Как Китай хочет надурить Путина - мнение эксперта

Белорусский аналитик, публицист, блогер Игар Тышкевич считает, что лидер Китая Си Цзиньпин забирает у главы РФ Путина ОДКБ и Евразийский экономический союз.

По словам Тышкевича, одним из решений ШОС стало создание Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Фактически это трансформация региональной антитеррористической структуры ШОС. Которая на заре существования организации была создана в Узбекистане. Но которую РФ пыталась "перевести" на свою территорию - в Москву. Итак, УЦ становится правопреемником РАТС. И остаётся в Ташкенте. Но ему в подчинение передаются центр информационной безопасности и бишкекский центр по противодействию региональной преступности. То есть имеем мощную структуру которая (даже географически) ближе к КНР чем к Москве. И которая по факту получает полномочия схожие с секретариатом оборонного альянса", - объяснил Тышкевич.

Он добавил, что все участники ОДКБ являются членами ШОС. Исключение - Армения, которая начала процедуру выхода. Но Армения стремится к вступлению в ШОС и её вместе с Азербайджаном, вероятно, примут в 2026 или 2027 году.

"Таким образом мы имеем ситуацию, когда КНР не декларируя это слишком громко, начинает проводить подмену ОДКБ на ШОС. И если первая структура - российскоцентричная, вторая - синоцентричная", - добавил эксперт.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

