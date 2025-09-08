Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

Мониторинговые каналы предупреждают о высокой вероятности нового массированного, комбинированного удара РФ по Украине в течение ближайших 48 часов.

Россияне готовят новую массированную атаку по Украине

Целью врага могут стать объекты энергетики

Российские оккупационные войска готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины в ближайшие 48 часов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых групп, в ближайшие 48 часов сохраняется высокая вероятность масштабных атак с применением самолетов Ту, истребителей МиГ, морских носителей ракет "Калибр", оперативно-тактических комплексов и дронов-камикадзе.

"Вероятно применение ~700 ударных БпЛА, а также ~30 КР. Вероятные цели - энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также в течение нескольких следующих дней ожидается повышенная угроза использования баллистического вооружения с территории Брянской и Воронежской областей. Зафиксирован подвоз значительного количества ракет на соответствующие позиции, поэтому вероятными направлениями ударов остаются северо-восток, а также районы Брянска и Курска. Не исключается привлечение ракет наземного базирования.

Отдельно отмечается, что МиГи находятся в процессе дооснащения, но пока информации об их непосредственном применении нет. В то же время противник готовит массовые запуски дронов, а самолеты Ту проходят передислокацию и снаряжаются ракетами.

Как противодействовать массированным атакам РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия сосредотачивает массированные удары преимущественно по Киеву, поскольку столица является местом плотного проживания населения. Это, по мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, является проявлением чистого терроризма, ведь цель врага - нанести как можно больше потерь среди мирных украинцев. Именно поэтому Киев выбран главным направлением атак.

В то же время эксперт отмечает, что Киев прикрыт лучше всего, однако россияне иногда находят способы прорывать оборону. Чтобы уменьшить такие риски, необходимо создать многоуровневую систему ПВО, сначала вдоль линии фронта, а уже потом - вокруг столицы.

Для этого, по мнению Свитана, следует развернуть корпусные механизмы противовоздушной обороны, передать туда большинство мобильных групп, усиленных ПЗРК, системами малой дальности, зенитными пушками и пулеметами, чтобы сбивать цели на высоте до 4-5 км. Зато дроны-камикадзе, крылатые ракеты и авиацию, которые могут действовать выше, должны уничтожать уже ЗРК средней и большой дальности и украинская авиация.

"Причем авиацию нужно выстраивать этажеркой: вверху скоростные и высотные истребители типа F-16, МиГ-29 и Су-27, чуть ниже - легкомоторные штурмовики. Такие штурмовики нужно закупить или сделать. Возможность сделать такие у нас есть. Например, у нас есть неплохой легкомоторный самолет Аэропракт - если повесить на него пулеметную гондолу и ночной прицел, получится неплохой истребитель российских беспилотников, по крайней мере низкоскоростных и маломаневренных", - указывает он.

Массированные удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают осуществлять массированные удары, чтобы сломать моральный дух граждан и побудить их давить на власть для уступок Кремлю. Об этом заявил генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла комбинированную атаку ракетами и дронами. Под ударом врага оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов и другие города.

Аналитическое издание Defense Express сообщило, что во время этой атаки в здание Кабинета Министров Украины попал не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатая ракета 9М727 из комплекса "Искандер". Вывод сделан на основе анализа обломков, полученных из неназванных источников.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

